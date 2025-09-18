Trung Quốc giáng đòn mạnh với Mỹ: Thẳng tay ra lệnh cấm hoàn toàn các công ty mua chip của Nvidia, đóng sập cửa với doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Financial Times trích dẫn các nguồn thạo tin, nhiều công ty Trung Quốc trước đó đã có kế hoạch đặt hàng hàng chục nghìn chip RTX Pro 6000D (mẫu được thiết kế riêng cho thị trường đại lục), thậm chí đã bắt đầu các quy trình thử nghiệm và xác nhận sản phẩm với các nhà cung cấp máy chủ của Nvidia. Tuy nhiên, sau khi nhận chỉ thị từ CAC trong tuần này, họ đã yêu cầu dừng toàn bộ các hoạt động liên quan.

Đáng chú ý, lệnh cấm lần này vượt xa các hướng dẫn trước đây, vốn chỉ tập trung vào dòng chip H20, sản phẩm cũng được Nvidia thiết kế riêng cho Trung Quốc nhằm lách các hạn chế xuất khẩu từ phía Mỹ.

Giới chức Trung Quốc đưa ra lệnh cấm sau khi kết luận rằng các bộ xử lý AI nội địa hiện đã đạt hiệu năng tương đương, thậm chí vượt trội so với các mẫu chip mà Nvidia được phép bán tại Trung Quốc.

Một lãnh đạo cấp cao tại một tập đoàn công nghệ Trung Quốc nhận định: “Thông điệp giờ đây đã rất rõ ràng. Trước đây, mọi người vẫn hy vọng rằng nếu tình hình địa chính trị dịu lại thì Nvidia có thể được nối lại chuỗi cung ứng. Nhưng giờ thì không còn chờ đợi nữa, toàn bộ nguồn lực đều dồn vào xây dựng hệ sinh thái chip nội địa.”

Lệnh cấm mới được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường gây áp lực lên các công ty công nghệ trong nước, yêu cầu họ ưu tiên sử dụng sản phẩm bán dẫn tự phát triển, như một phần trong chiến lược cạnh tranh với Mỹ trong cuộc đua AI toàn cầu.

Trước đó, Nvidia đã phải thiết kế lại các dòng chip như H20 và RTX Pro 6000D nhằm tuân thủ lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm bán dẫn cao cấp sang Trung Quốc được ban hành dưới thời Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, RTX Pro 6000D - được Nvidia công bố trong chuyến thăm Bắc Kinh của CEO Jensen Huang vào tháng 7, nay cũng chính thức bị chặn cửa.

Giới chức Trung Quốc gần đây đã triệu tập một loạt các nhà sản xuất chip trong nước như Huawei, Cambricon, cũng như các tập đoàn như Alibaba và Baidu - những công ty đã và đang phát triển bộ xử lý AI của riêng mình, để báo cáo và đánh giá hiệu năng chip nội địa so với các dòng chip Trung Quốc của Nvidia.

Kết luận được đưa ra là, chip nội địa đã đạt tới hoặc vượt mức hiệu suất của các mẫu chip mà Nvidia còn được phép xuất khẩu sang Trung Quốc, một bước tiến được xem là có tính chiến lược và tạo đòn bẩy cho Bắc Kinh thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn.

Theo FT, các nhà sản xuất bán dẫn Trung Quốc đang nỗ lực tăng gấp 3 sản lượng chip AI trong năm tới để đáp ứng nhu cầu trong nước, giảm thiểu rủi ro từ các biện pháp kiểm soát công nghệ của phương Tây.

“Giới lãnh đạo cấp cao hiện tin rằng nguồn cung chip nội địa sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu mà không cần phụ thuộc vào Nvidia,” một nguồn tin trong ngành nhận định.

Trả lời phóng viên tại London, CEO Nvidia Jensen Huang cho biết ông hy vọng sẽ có cơ hội trao đổi về khả năng tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc trong buổi gặp Tổng thống Donald Trump trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh.

Trước khi bị cấm, RTX Pro 6000D được Nvidia định hướng sử dụng trong các lĩnh vực như sản xuất tự động hóa và đào tạo mô hình AI quy mô lớn. Đây cũng là sản phẩm cuối cùng của Nvidia được phép bán với số lượng lớn tại Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng nhất của hãng.

Tham khảo FT﻿