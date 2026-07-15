Trung Quốc: GDP quý 2 tăng thấp hơn dự báo, chạm đáy 4 năm

Đầu tư suy giảm và nhu cầu trong nước yếu gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ năm 2022 trong quý 2 trong bối cảnh đầu tư suy giảm tiếp tục gây áp lực lên tăng trưởng và tiêu dùng nội địa ì ạch.

Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 15/7, GDP quý 2 tăng 4,3% so cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo tăng 4,5% của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát và giảm so với mức tăng 5% của quý 1.

Mức tăng trưởng quý 2 cũng thấp hơn mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 4,5% – 5% mà Bắc Kinh đặt ra. Đây là mục tiêu được xem là ít tham vọng nhất trong nhiều thập kỷ trong bối cảnh căng thẳng thương mại với các đối tác lớn, bao gồm Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), cùng với nhu cầu trong nước yếu.

Đầu tư tài sản cố định tại khu vực thành thị, bao gồm phát triển bất động sản và các dự án hạ tầng, giảm 5,7% trong nửa đầu năm so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo giảm 4,9% và xấu đi so với mức giảm 4,1% ghi nhận trong 5 tháng đầu năm.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ trong tháng 6 tăng 1% so với cùng kỳ, phục hồi từ mức giảm 0,6% của tháng trước và vượt dự báo giảm 0,1% của giới phân tích. Doanh số bán lẻ trong tháng 5 ghi nhận mức giảm đầu tiên theo tháng kể từ cuối năm 2022, do nhu cầu tiêu dùng yếu và các đợt giảm giá mạnh của doanh nghiệp.

Sản lượng công nghiệp tăng 5,3% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo tăng 4,7% và tăng tốc so với mức 4,5% của tháng 5.

Nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng mất cân đối ngày càng lớn giữa cung và cầu. Sản xuất công nghiệp và xuất khẩu, được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo (AI), tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng chung. Trong khi đó, tiêu dùng và đầu tư tư nhân suy yếu do cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và giá năng lượng biến động.

Năm ngoái, đầu tư tại khu vực thành thị của Trung Quốc đã giảm 3,8%, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên trong nhiều thập kỷ, khi thị trường bất động sản lao dốc và các hạn chế đối với hoạt động vay nợ của chính quyền địa phương làm suy yếu một trong những động lực tăng trưởng truyền thống của nền kinh tế.

Tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị của Trung Quốc ở mức 5% trong tháng 6. Nước này đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ thất nghiệp dưới 5,5% trong giai đoạn 5 năm tới.

Theo CNBC﻿