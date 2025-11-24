Hình ảnh về chiếc xe này - được cho là ZBD-04B - đã được nhóm giám sát nguồn mở The Dead District công bố, IFV được trang bị một hệ thống APS dường như chưa từng được ghi nhận trước đây. Bên cạnh đó, một xe tăng chiến đấu chủ lực ZTZ-99A cũng được phát hiện trang bị tổ hợp APS GL-5 có vai trò như mẫu đối chứng.

Trong một tuyên bố kèm theo các bức ảnh, The Dead District lưu ý, "Xe tăng ZTZ-99A được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động GL-5, trong khi xe chiến đấu bộ binh ZBD-04B được trang bị APS không rõ loại nào".

Cả hai nền tảng này có khả năng đang trên đường đến các cuộc thử nghiệm trình diễn trực tiếp, dựa trên cấu hình và hướng đi của chúng. Địa điểm và ngày chụp ảnh vẫn chưa được xác minh, mặc dù cùng một xe tăng ZTZ-99A đã từng được chụp ảnh tại địa điểm này và được tải khoản David Wang chia sẻ trên trang X vào ngày 19 tháng 9 năm 2024.

Xe chiến đấu bộ binh ZBD-04B trang bị APS mới đang trên đường tới nơi thử nghiệm.

ZBD-04 là dòng xe chiến đấu bộ binh bánh xích của Trung Quốc, được thiết kế để hỗ trợ bộ binh cơ giới với hỏa lực trực tiếp và khả năng cơ động trên chiến trường.

Phiên bản ZBD-04B mới hơn được cho là bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực nâng cao và các gói giáp module, cùng với khả năng đổ bộ tiềm năng. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nó được trang bị APS, cho thấy sự chuyển hướng sang áp dụng các biện pháp phòng thủ nhiều lớp hơn nhằm chống lại máy bay không người lái, tên lửa chống tăng có điều khiển và đạn tấn công từ trên xuống.

Hệ thống GL-5 được lắp đặt trên xe tăng ZTZ-99A đi kèm lần đầu tiên được công bố vào năm 2018, sử dụng mạng lưới phát hiện radar phân tán và các tên lửa đánh chặn được thiết kế để tiêu diệt đầu đạn đang bay tới trước khi va chạm.

Sự hiện diện của hệ thống GL-5 trên xe tăng khẳng định nỗ lực của Trung Quốc trong việc dần chuẩn hóa năng lực APS trên các nền tảng chiến đấu giá trị cao.

Hệ thống mới được thấy trên ZBD-04B khác biệt về cấu hình cảm biến và cách bố trí tháp pháo, khiến các nhà phân tích suy đoán rằng nó có thể là bản nâng cấp thử nghiệm hoặc là một APS hoàn toàn mới của Trung Quốc đang được đánh giá.

Trung Quốc từ trước đến nay vẫn tụt hậu so với các quốc gia như Israel trong việc triển khai APS đầy đủ chức năng cho các đơn vị tiền tuyến.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của những phương tiện được nâng cấp này cho thấy Bắc Kinh đang đẩy nhanh nỗ lực triển khai các hệ thống phòng thủ có thể giảm thiểu mối đe dọa từ vũ khí chống tăng hiện đại của phương Tây, đặc biệt là khi các quan sát thực địa từ Ukraine đã làm nổi bật tính dễ bị tổn thương của thiết giáp không được bảo vệ.