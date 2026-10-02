Trung Quốc được mùa với loại quả Việt Nam đang trồng rất nhiều: Châu Âu liên tục chốt đơn, diện tích trồng hơn 100.000 ha

Nguồn cung loại trái cây này của Trung Quốc đang khá dồi dào.

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Mùa bưởi Trung Quốc năm nay khởi đầu thuận lợi nhờ điều kiện thời tiết tốt, giúp duy trì sản lượng và chất lượng quả. Tại thị trường châu Âu, giá bán hiện ở mức khá cao, song áp lực giảm giá có thể xuất hiện khi nguồn cung tăng lên trong những tuần tới.

Theo ông Damon Duivenvoorde, quản lý mua bán tại Van der Lans International, thời tiết chủ yếu nắng ráo trong suốt mùa vụ đã tạo điều kiện thuận lợi cho cây bưởi phát triển. Nhờ đó, chất lượng và năng suất đều đạt kết quả tốt, trong khi sản lượng gần tương đương các năm trước.

Mùa bưởi Trung Quốc dự kiến diễn ra ổn định đến cuối tháng 11, với những chuyến hàng cuối cùng được lên kế hoạch vào tuần thứ 48 hoặc 49.

Đáng chú ý, nguồn cung bưởi cỡ lớn khá dồi dào trong mùa vụ năm nay. Các loại bưởi cỡ 6, 7 và 8 xuất hiện nhiều trên thị trường. Tại châu Âu, doanh nghiệp đang vận chuyển chủ yếu các loại bưởi cỡ 8 đến 12, trong khi những quả có kích thước lớn hơn được xuất khẩu đến nhiều thị trường khác, bao gồm cả các nước Baltic.

Tại Hà Lan, giá bán bưởi Trung Quốc trong tuần thứ 40 duy trì ở mức tương đối tốt. Cụ thể, bưởi trắng cỡ 8/9 có giá từ 10 đến 11 euro/thùng; cỡ 10/11 dao động 10,5-11,5 euro/thùng và cỡ 12 ở mức 10-11 euro/thùng. Trong khi đó, bưởi đỏ cỡ 9-12 được bán với giá 11,5-12 euro/thùng.

Van der Lans International dự kiến tiếp tục nhập khẩu bưởi Trung Quốc đến hết mùa vụ, do nhu cầu tiêu thụ của khách hàng thường đạt mức cao nhất trong các tháng 11, 12 và tháng 1 năm sau.

Theo doanh nghiệp, mùa vụ hiện tại ghi nhận tương đối ít vấn đề về chất lượng. Giá bán cũng đang cao hơn giá vốn, diễn biến không phải lúc nào cũng xuất hiện trong những mùa vụ trước.

Tuy nhiên, thị trường châu Âu có thể đối mặt với những thay đổi trong thời gian tới khi nguồn cung tăng và chi phí nhập khẩu giảm. Ông Damon Duivenvoorde dự báo giá thành của các lô hàng cập cảng từ giữa tháng 10 sẽ thấp hơn đáng kể. Khi lượng hàng lớn hơn được đưa ra thị trường, giá bán có thể chịu tác động.

Việc nhiều nhà nhập khẩu châu Âu và các chương trình cung ứng cho siêu thị lựa chọn bắt đầu nhập hàng muộn hơn cũng phản ánh đặc điểm của mùa vụ. Theo ông Damon, nhiều nhà mua hàng thường chờ đến tháng 10 mới nhập khẩu, thời điểm chất lượng quả được cải thiện rõ rệt và chi phí thấp hơn.

Ở giai đoạn đầu mùa, bưởi thường có lớp vỏ dày, tỷ lệ thịt quả thấp. Khi bước vào cuối mùa, tỷ lệ giữa phần vỏ và phần thịt được cải thiện, giúp sản phẩm có sức hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng.

Nhìn chung, mùa bưởi Trung Quốc năm nay đang ghi nhận nguồn cung ổn định, chất lượng tốt và giá bán thuận lợi tại châu Âu. Diễn biến trong những tuần tiếp theo sẽ phụ thuộc đáng kể vào tốc độ gia tăng nguồn cung và mức giảm chi phí nhập khẩu, qua đó tác động đến mặt bằng giá trên thị trường.

Theo số liệu FAOSTAT năm 2024, Trung Quốc thu hoạch khoảng 111.600 ha bưởi và bưởi chùm, với sản lượng 5,25 triệu tấn, chiếm hơn một nửa sản lượng toàn cầu.