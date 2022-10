Trung Quốc đứng trước nguy cơ hạn hán nghiêm trọng

Một đợt không khí lạnh mạnh dự báo sẽ tấn công Trung Quốc, từ Đông sang Tây và từ Bắc vào Nam, trong thời gian từ ngày 1/10 đến 6/10. Theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, đợt không khí lạnh trên diện rộng này có nền nhiệt giảm trung bình từ 8 đến 12 độ C, một số khu vực giảm từ 14 đến16 độ C, có nơi giảm tới 18 độ C.

Trong khi đó, vào lúc 18h ngày 1/10 giờ địa phương, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo hạn hán màu cam, mức cảnh báo khí tượng cực đoan cao thứ 2 trong 4 cấp theo màu, chỉ sau báo động đỏ. Đáng chú ý là mức cảnh báo này đã được phát đi từ ngày 26/9 và gần như liên tục cho đến nay.

Mức cảnh báo này được đưa ra dựa trên dự báo trong ngày 2/10 có ít nhất 12/31 tỉnh, thành ở nước này, trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực phía Đông, miền Trung và phía Nam, có nền nhiệt trên 35 độ C, một số nơi lên tới 40 độ C, trong bối cảnh Trung Quốc đã bước sang mùa Thu.

Cùng lúc đó, theo giám sát hạn hán ngày 1/10, ít nhất 12 tỉnh, thành ở nước này đang bị hạn hán từ mức trung bình đến nghiêm trọng, trong đó 6 tỉnh, gồm Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Phúc Kiến, Giang Tây và Hồ Nam xảy ra hạn hán nghiêm trọng.

Trong số đó, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, một trong những tỉnh bị hạn hán nặng nhất, có tới 121/122 huyện, thị đang duy trì mức hạn hán từ nghiêm trọng trở lên tính đến 30/9.

Ngoài Hồ Nam, hạn hán ở nhiều nơi thuộc vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử đã kéo dài khoảng 80 ngày. Kể từ tháng 7, lượng mưa ở lưu vực con sông dài nhất Châu Á và thứ 3 thế giới này đã thấp hơn gần 50% so với mức trung bình và thấp nhất trong lịch sử kể từ năm 1961.

Mực nước hồ Phàn Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, ở tỉnh Giang Tây, cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Do từ 19/9 đến 29/9, tỉnh này không có mưa, diện tích nước của hồ đã thu hẹp 72%, chỉ ở mức 638 km vuông, so với mức trung bình là 2.252 km vuông cùng thời kỳ trong lịch sử, giảm 80% so với diện tích nước lớn nhất ghi được hôm 27/6 là 3.331 km vuông, đồng thời tiếp tục giảm 13 km vuông so với diện tích nước tối thiểu trong lịch sử đo được ngày 19/9 là 651 km vuông.

Trước đó, hồi tháng 8/2022, Trung Quốc đã phải ban bố cảnh báo hạn hán màu cam cấp quốc gia đầu tiên trong lịch sử kể từ khi thiết lập cơ chế cảnh báo sớm khí tượng. Cuối tháng 9 vừa qua, Ban chỉ huy Phòng chống Lụt bão và Hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương nước này chuẩn bị ứng phó với các đợt hạn hán lớn và kéo dài./.