Các đề xuất của phía Trung Quốc được ông Vương Nghị đưa ra tại Hội nghị Đại diện cấp cao phụ trách vấn đề an ninh BRICS lần thứ 14 tổ chức ở St.Petersburg, Nga.

Ông Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị Đại diện cấp cao phụ trách vấn đề an ninh BRICS lần thứ 14. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Theo ông Vương Nghị, các nước BRICS là lực lượng tích cực, tiến bộ và mang tính xây dựng quan trọng trên trường quốc tế. Ông Vương Nghị cho rằng, đối mặt với những thách thức an ninh hiện nay, BRICS cần có tầm nhìn dài hạn hơn, thể hiện quan điểm cởi mở hơn và hợp tác chặt chẽ hơn để cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa an ninh, hóa giải các vấn đề nan giải về an ninh, tiếp thêm năng lượng tích cực cho tình hình quốc tế đầy biến động và có những đóng góp mới vào việc xây dựng thế giới hòa bình lâu dài và an ninh toàn cầu.

Ông Vương Nghị đã đưa ra 4 đề xuất để các nước BRICS cùng nhau giải quyết các mối đe dọa an ninh, bao gồm BRICS cần đi đầu trong việc chung sống hòa bình, tăng cường đoàn kết và hợp tác, cũng như kiên trì độc lập tự chủ; dưới sự dẫn dắt của chủ nghĩa đa phương thực thụ, bác bỏ chủ nghĩa ngoại lệ và tiêu chuẩn kép; kiên quyết thúc đẩy giải pháp chính trị cho các vấn đề điểm nóng, tôn trọng những quan ngại chính đáng của nhau; đi đầu trong việc lên tiếng bảo vệ công lý và giải quyết các vấn đề một cách công bằng trên trường quốc tế, cùng khởi xướng một thế giới đa cực bình đẳng và trật tự cũng như toàn cầu hóa kinh tế toàn diện và phổ quát.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cũng kêu gọi nhiều đối tác BRICS hơn nữa ủng hộ và tham gia kế hoạch hòa bình hay “Đồng thuận 6 điểm” giữa Trung Quốc và Brazil về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đây là cuộc họp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao phụ trách vấn đề an ninh và Cố vấn an ninh quốc gia BRICS sau khi nhóm này mở rộng thành viên. Theo truyền thông Trung Quốc, cuộc họp lần này đã thảo luận chuyên sâu về cách thức đối phó với các mối đe dọa an ninh hiện nay.