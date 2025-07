Trung Quốc: Đột kích 8 điểm chế biến, phanh phui đường dây buôn thịt bẩn giá chỉ 14.000 đồng/kg cho các hàng quán, mỗi ngày bán hơn 3,5 tấn

Ngày 6/3/2015, Công an thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã phát hiện manh mối về một đường dây chế biến và tiêu thụ thịt heo bệnh có quy mô lớn, liên quan đến 3 địa phương: Triệu Khánh, Quảng Châu và Phật Sơn. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an Trung Quốc và Sở Công an tỉnh Quảng Đông, một chuyên án đặc biệt đã được triển khai, đưa toàn bộ hoạt động phi pháp này ra ánh sáng.

Theo điều tra, đường dây này do Lương Mỗ Triệu cầm đầu. Người này chuyên thu mua heo chết hoặc sắp chết từ các trại nuôi tại Định Hồ (Triệu Khánh) với giá rẻ mạt, chỉ khoảng 1 nhân dân tệ/kg (khoảng 3.500 đồng) hoặc thậm chí không mất tiền nếu heo đã chết nhiều ngày. Thậm chí, một số con heo đã chết từ lâu, khi mổ ra bốc mùi hôi thối đến mức “có thể khiến người ngất xỉu”, theo lời kể của các sĩ quan điều tra vụ việc.

Một phần trong hàng chục tấn thịt bẩn

Sau khi được giết mổ sơ sài tại Triệu Khánh, thịt heo bệnh được chuyển về quận Phiên Ngung (Quảng Châu) để khử mùi, cắt khúc và cấp đông, tạo thành các sản phẩm đông lạnh. Nội tạng hoặc các phần thịt quá thối rữa sẽ được ném bỏ xuống ao cá. Toàn bộ quy trình được tổ chức chặt chẽ, phân công cụ thể nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Thành phẩm sau đó được chuyển đến các chợ đầu mối lớn như Trung Nam và Quế Giang (Phật Sơn) để tiêu thụ, đồng thời cũng được phân phối nhỏ lẻ cho một số tiểu thương tại Quảng Châu. Trung bình mỗi ngày, nhóm này tiêu thụ khoảng 7.000 cân (hơn 3,5 tấn) thịt heo bệnh. Giá bán sỉ khoảng 4 nhân dân tệ (14.000 đồng) mỗi cân - thấp hơn giá thị trường, nên được các quán ăn bình dân ưa chuộng. Theo công an, phần lớn số thịt này được tiêu thụ tại các quán ăn rẻ tiền, ít khi vào được các hộ gia đình do số lượng giao dịch lớn.

Để né tránh điều tra, các điểm giết mổ, lưu trữ và chế biến thường xuyên được di chuyển. Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu từng là nông dân và đã có tiền án vì bán thịt heo bệnh.

Từ đêm 23 đến rạng sáng 24/4/2015, lực lượng chức năng đã đồng loạt đột kích các điểm tại Định Hồ (Triệu Khánh), khu vực Sa Dũng, Thanh Hà (Quảng Châu) và La Thôn (Phật Sơn), bắt giữ 13 nghi phạm, tiêu hủy 8 điểm chế biến và tiêu thụ, niêm phong 2 kho lạnh, thu giữ khoảng 12 tấn thịt heo bệnh, cùng hàng loạt phương tiện, thiết bị liên quan. Cơ quan kiểm định đã xác nhận toàn bộ số thịt này đều có nguồn gốc từ heo bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân.

Tiếp đó, ngày 27/5, hai nghi phạm khác là Lâm Mỗ Mỗ và Lương Mỗ Giang bị bắt tại một cửa hàng ở thành phố Trung Sơn, thu giữ thêm 0,5 tấn thịt heo bệnh cùng máy xay, máy cắt và ba tủ đông cỡ lớn.

Vụ việc được Bộ Công an Trung Quốc, Sở Công an tỉnh và Cục Quản lý An toàn Thực phẩm khi đó xếp vào danh sách giám sát đặc biệt. Toàn bộ 15 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Theo Sina