Trong một động thái khẳng định rõ nét hướng đi tương lai của nền công nghiệp sản xuất, RobotEra, một công ty công nghệ robot đình đám của Trung Quốc vừa công bố thương vụ gọi vốn thành công rực rỡ.

Với gần 1 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 140 triệu USD) thu về từ vòng Series A+, RobotEra không chỉ củng cố vị thế tài chính mà còn nhận được cái gật đầu tín nhiệm từ những "cá mập" sừng sỏ nhất.

Dẫn đầu vòng gọi vốn là Geely Capital, cùng sự tham gia chiến lược của BAIC Capital, Alibaba Group và Haier Capital. Sự hội tụ của các ông lớn ngành ô tô và công nghệ này là minh chứng rõ ràng nhất cho niềm tin vào kỷ nguyên của "trí tuệ hiện thân".

Từ phòng thí nghiệm đến dây chuyền sản xuất

Không dừng lại ở những con số trên giấy tờ, RobotEra đã chứng minh tính khả thi thương mại của mình bằng những bản hợp đồng thực tế. Công ty tuyên bố đã nắm trong tay các đơn đặt hàng trị giá khoảng 70 triệu USD cho năm 2025.

Đây là tín hiệu cho thấy các cỗ máy của họ đã sẵn sàng rời khỏi các video trình diễn hào nhoáng để bước vào những nhà xưởng bụi bặm, nơi hiệu suất là thước đo duy nhất.

Sản phẩm chủ lực, "ngôi sao" của RobotEra, chính là mẫu robot hình nhân L7. Với chiều cao 171cm và cân nặng 65kg, L7 sở hữu vóc dáng tương đương một người trưởng thành nhưng mang trong mình sức mạnh cơ khí vượt trội.

Được trang bị 55 bậc tự do và mô-men xoắn khớp lên tới 400 N·m, L7 có thể thực hiện những tác vụ mà ít robot nào làm được. Trong các buổi trình diễn, nó không chỉ chạy nước rút với tốc độ 14,4 km/h mà còn thực hiện các động tác phức tạp như xoay 360 độ hay thậm chí là nhảy breakdance.

Tuy nhiên, giá trị thực sự của L7 nằm ở khả năng nâng vật nặng 20kg và thao tác linh hoạt trong môi trường nhà máy, nhờ vào bàn tay robot XHAND1 được thiết kế tinh xảo.

Sức mạnh của "Trí tuệ hiện thân"

Điểm khác biệt cốt lõi trong chiến lược của RobotEra nằm ở khái niệm "trí tuệ hiện thân" (embodied intelligence). Khác với các mô hình AI truyền thống chỉ chạy trên phần mềm máy tính, trí tuệ hiện thân là sự tích hợp AI vào một cơ thể vật lý. Cảm biến và bộ truyền động không chỉ là lớp vỏ vô tri, mà là một phần của hệ thống nhận thức.

Điều này cho phép robot không chỉ "tính toán" mà còn "cảm nhận" và "học hỏi" từ môi trường thực tế đầy biến động. Trong các nhà máy lắp ráp ô tô hay kho vận - nơi mọi thứ thường lộn xộn và khó đoán - khả năng tự thích nghi, tránh chướng ngại vật và xử lý các vật thể bất quy tắc của robot hiện thân mang lại lợi thế vượt trội so với các cánh tay robot công nghiệp cứng nhắc trước đây.

Bước ngoặt của ngành công nghiệp

Với sự hậu thuẫn từ Geely và BAIC, RobotEra nắm giữ lợi thế chiến lược khi có thể đưa "đội quân" robot của mình vào thực chiến ngay tại các dây chuyền sản xuất ô tô. Nguồn vốn mới sẽ là nhiên liệu để tăng tốc quá trình sản xuất hàng loạt, chuyển đổi từ các bản mẫu demo sang quy mô công nghiệp.

Sự trỗi dậy của RobotEra cùng làn sóng đầu tư ồ ạt từ các quỹ tư nhân lẫn nhà nước tại Trung Quốc đang vẽ nên một bức tranh mới cho thị trường lao động toàn cầu. Robot hình nhân đang dần thoát khỏi cái mác "đồ chơi công nghệ" để trở thành những đồng nghiệp thực thụ.

Nếu lộ trình này thành công, các nhà máy trong tương lai sẽ không chỉ có tiếng máy móc vận hành, mà còn có cả những bước chân nhịp nhàng của những công nhân kim khí thông minh.