Trung Quốc điều tra một loại hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản

Theo Reuters, dichlorosilane là loại hóa chất đặc biệt đóng vai trò thiết yếu trong quy trình sản xuất các loại chip nhớ và chip logic hiện đại.

Quyết định điều tra này được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra dựa trên đơn khiếu nại của Công ty Vật liệu Điện tử Sunfar Đường Sơn. Đơn vị đã đại diện cho ngành sản xuất nội địa của Trung Quốc nộp đơn vào cuối năm 2025.

Cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ tập trung làm rõ các hoạt động thương mại trong hai giai đoạn cụ thể. Giai đoạn điều tra hành vi bán phá giá được xác định từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/6/2025.

Trong khi đó, giai đoạn điều tra về những thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước sẽ kéo dài từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2025. Theo dự kiến, toàn bộ quá trình thanh tra và đưa ra kết luận cuối cùng sẽ được hoàn tất trước ngày 07/01/2027.

Dichlorosilane, một loại hóa chất thiết yếu trong sản xuất chíp.

Dữ liệu từ đơn khiếu nại cho thấy khối lượng dichlorosilane nhập khẩu từ Nhật Bản vào thị trường Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024. Đi kèm với sự gia tăng về số lượng, giá bán của mặt hàng này từ các nhà cung cấp Nhật Bản đã ghi nhận mức giảm lũy kế lên tới 31%.

Phía các nhà sản xuất Trung Quốc cho rằng sự sụt giảm giá bán bất thường này đã gây ra những tổn thương đáng kể cho năng lực cạnh tranh và sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp nội địa.

Về mặt bối cảnh, cuộc điều tra này diễn ra ngay sau khi Bắc Kinh áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với một số mặt hàng lưỡng dụng sang Nhật Bản. Giới phân tích nhận định đây là một phần trong chiến lược phản ứng của Trung Quốc trước các lệnh hạn chế mà Nhật Bản áp dụng đối với ngành bán dẫn của nước này.

Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng sang Trung Quốc.

Việc nhắm vào dichlorosilane cho thấy nỗ lực của Trung Quốc trong việc giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài đối với các nguyên liệu thượng nguồn quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Phản ứng của thị trường tài chính trước thông tin này diễn ra khá trái ngược tại hai quốc gia. Tại Nhật Bản, giá cổ phiếu của các tập đoàn hóa chất lớn như Shin-Etsu Chemical và Mitsubishi Chemical đã chịu áp lực giảm điểm ngay khi thông tin được công bố.

Ngược lại, cổ phiếu của các doanh nghiệp hóa chất tại Trung Quốc lại chứng kiến đà tăng trưởng tích cực do kỳ vọng về việc giành thêm thị phần nội địa.

Những diễn biến này cho thấy sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng vật liệu bán dẫn đang ngày càng trở nên phức tạp dưới tác động của các chính sách thương mại.