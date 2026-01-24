Tân Hoa Xã ngày 24-1 đưa tin nhà chức trách Trung Quốc đang tiến hành điều tra Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập, với cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật".

Ông Trương Hựu Hiệp (trái) và ông Lưu Chấn Lập bị Bộ Quốc phòng Trung Quốc điều tra. Ảnh: Zaobao

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cơ quan này quyết định bắt đầu điều tra sau khi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ban bố kết luận liên quan đến 2 tướng lĩnh trên.

Nhiều đồn đoán cho rằng ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập bị cáo buộc liên quan đến vụ án tham nhũng.

Ông Trương Hựu Hiệp hiện mang quân hàm thượng tướng. Ông từng giữ vị trí lãnh đạo ở Quân khu Bắc Kinh và Thẩm Dương, trước khi trở thành ủy viên Quân ủy Trung ương và lãnh đạo các cơ quan hậu cần, trang thiết bị quân sự.

Ông Trương Hựu Hiệp trở thành Ủy viên Bộ Chính trị từ năm 2018, theo tiểu sử trên trang web Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Cũng mang quân hàm thượng tướng, ông Lưu Chấn Lập giữ vị trí Ủy viên Quân ủy Trung ương từ năm 2022 và làm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp từ năm 2023.

Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc là cơ quan chỉ huy tác chiến cao nhất trong quân đội Trung Quốc, thành lập ngày 11-1-2016.

Đây là cơ quan chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ Quân ủy Trung ương Trung Quốc, chuyên trách lập kế hoạch chiến lược, huấn luyện chung và sẵn sàng chiến đấu.