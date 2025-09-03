HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Trung Quốc diễu binh, phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn

Hải Yến |

 Trong lễ diễu binh lớn tại Quảng trường Thiên An Môn nhằm kỷ niệm 80 năm Chiến thắng Thế chiến II, Trung Quốc phô diễn loạt vũ khí tối tân.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 1.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 3.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 4.

Cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng Thế chiến II có sự tham dự của hơn 25 lãnh đạo quốc tế, trong đó nổi bật là sự hiện diện của Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 5.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 6.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 7.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 8.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 9.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 10.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 11.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 12.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 13.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 14.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 15.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 16.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 17.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 18.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 19.

Các loại vũ khí xuất hiện trong cuộc diễu binh rất đa dạng, từ tên lửa siêu thanh, máy bay tàng hình đến hệ thống laser và UAV.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 20.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 21.

Các khối quân nhân, xe tăng thế hệ mới và tên lửa chống hạm nội địa nối dài trên đường phố thủ đô, trong khi khán đài rợp cờ hoa và đông đảo người dân theo dõi.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 22.

Giới quan sát nhận định sự kiện này không chỉ nhằm khẳng định sức mạnh quốc phòng mà còn thể hiện trục liên minh mới giữa Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, đặt ra thách thức lớn với phương Tây.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 23.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 24.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 25.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 26.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 27.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 28.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 29.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 30.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 31.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 32.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 33.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 34.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 35.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 36.

Diễu binh Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn - Ảnh 37.

Tags

Trung Quốc

tên lửa

vladimir putin

diễu binh

Kim Jong

