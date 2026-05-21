HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trung Quốc đạt bước đột phá trong công nghệ truyền điện không dây

Hoa Vũ/VTC News
|

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống truyền điện không dây cho nhiều mục tiêu di động, mở đường cho tham vọng điện Mặt Trời ngoài không gian.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết phát triển thành công hệ thống truyền tải điện không dây có thể cấp năng lượng cho nhiều mục tiêu đang di chuyển cùng lúc, mở ra triển vọng xây dựng các trạm điện Mặt Trời ngoài không gian trong tương lai.

Trung Quốc đạt bước đột phá trong công nghệ truyền điện không dây - Ảnh 1.

Tháp trung tâm của hệ thống truyền tải điện không dây do nhóm nghiên cứu Đại học Xidian phát triển. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Hệ thống được phát triển bởi nhóm nghiên cứu tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Tây An ở thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc), với trung tâm là tháp thử nghiệm cao 75 m.

Cơ sở được thiết kế nhằm kiểm chứng toàn bộ quy trình truyền tải năng lượng trên mặt đất trước khi triển khai ngoài quỹ đạo.

Theo Tân Hoa Xã , nhóm nghiên cứu hoàn thiện nền tảng kiểm chứng công nghệ từ năm 2022 và mới đây thử nghiệm thành công khả năng truyền điện đồng thời tới nhiều mục tiêu đang di chuyển.

Trong một thử nghiệm, hệ thống truyền được 1.180 W điện ở khoảng cách khoảng 100 m, đồng thời duy trì khả năng điều khiển chính xác chùm vi sóng. Đây được xem là yếu tố then chốt nếu muốn cấp điện không dây cho vệ tinh, máy bay không người lái hoặc các cơ sở trên Mặt Trăng trong tương lai.

Nhóm nghiên cứu do kỹ sư Đoàn Bảo Nham (Duan Baoyan) dẫn dắt cũng thử nghiệm truyền điện cho máy bay không người lái khi thiết bị bay với tốc độ 30 km/h. Kết quả cho thấy drone nhận được khoảng 143 W điện ở khoảng cách gần 30 m.

Theo Tân Hoa Xã , hiệu suất truyền tải điện không dây tổng thể của hệ thống đạt 20,8%, tức khoảng một phần năm lượng điện đầu vào được truyền và chuyển đổi thành điện năng sử dụng được.

Dù con số này chưa cao, giới nghiên cứu cho rằng thách thức lớn nhất nằm ở khả năng duy trì kết nối ổn định với các mục tiêu di chuyển liên tục, thay vì chỉ tối ưu hiệu suất trong môi trường cố định.

Để so sánh, Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA từng thực hiện thử nghiệm truyền điện bằng vi sóng vào năm 1975 với hiệu suất tổng thể đạt 54%. Tuy nhiên, thử nghiệm này diễn ra trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ và không phải theo dõi, cấp điện cho các mục tiêu đang di chuyển như hệ thống của Trung Quốc hiện nay.

Công nghệ truyền tải điện không dây bằng vi sóng từ lâu được xem là nền tảng tiềm năng cho các dự án điện Mặt Trời ngoài không gian .

Trong mô hình này, các tấm pin Mặt Trời đặt trên quỹ đạo sẽ thu năng lượng liên tục rồi truyền về Trái Đất bằng vi sóng, thay vì phụ thuộc vào thời tiết hay chu kỳ ngày đêm như điện Mặt Trời mặt đất.

Tags

Trung Quốc

đột phá

dự án truyền điện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại