Trung Quốc đang sao chép và chế tạo nhanh hơn tốc độ Hoa Kỳ phát triển

Hôm 3 tháng 9, tại Bắc Kinh, nhân kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, một cuộc duyệt binh quy mô lớn đã được tổ chức và giới thiệu hàng loạt sản phẩm quân sự mới trên mọi lĩnh vực.

Hướng đi chế tạo máy bay chiến đấu không người lái với tên gọi "người bạn trung thành", được cho là có khả năng tương tác với tiêm kích thế hệ thứ năm và thứ sáu, cũng không ngoại lệ.

Đồng thời cần lưu ý ngay rằng tên của phần lớn các mẫu, cũng như đặc điểm hiệu suất và khả năng của chúng, cũng như trạng thái phát triển hiện vẫn chưa được biết, khi có thể thay đổi từ mẫu quy mô nhỏ đến mô hình khái niệm.

Nhưng điều quan trọng nhất là chỉ một số máy bay không người lái được trình diễn ở Bắc Kinh là bản sao một phần về mặt hình ảnh của các giải pháp lấy từ Mỹ, trong khi những sản phẩm khác đã là phát triển độc lập trong lĩnh vực này. Nói cách khác, hiện Trung Quốc đang sao chép nhanh hơn tốc độ phát triển của Mỹ.

Trung Quốc đang tiến rất nhanh trên con đường chế tạo phương tiện không người lái.

Thực tế thể hiện rõ qua ví dụ về hai mẫu máy bay không người lái, tên gọi cũng như thông số kỹ thuật chưa được công khai. Tuy nhiên ở chiếc UAV đầu tiên mang số hiệu 53431, có thể dễ dàng nhận ra nguồn cảm hứng chính đến từ mẫu XQ-58 Valkyrie của Kratos và YFQ-42A của General Atomics.

Mặc dù giải pháp của Trung Quốc là đặt cửa hút gió gần mũi hơn, nhưng điều này có thể do kích thước của động cơ hiện tại.

Cần lưu ý rằng YFQ-42A tiên tiến nhất của General Atomics, đang được phát triển theo chương trình Máy bay chiến đấu hợp tác (CCA), chỉ mới trưng bày vào tháng 5 năm nay và mới đây đã thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Máy bay không người lái với thiết kế rất đặc biệt của Trung Quốc.

Nhưng chiếc UAV thứ hai rõ ràng là giải pháp của riêng các nhà phát triển Trung Quốc, vì nó sử dụng một sơ đồ khí động học khá cụ thể với cánh hình thoi, thân hỗ trợ và không có đuôi.

Thiết kế như vậy hiện nay phổ biến hơn ở máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, phương tiện mà Trung Quốc cũng đang tích cực phát triển, với một số dự án loại bỏ hoàn toàn cánh ổn định thẳng đứng. Hiện tại Bắc Kinh đã trình diễn những UAV như vậy.

Đồng thời các UAV này có kích thước lớn hơn khoảng 1,5 - 2 lần và rất có thể được thiết kế riêng để tương tác với tiêm kích mới nhất của Trung Quốc, vốn được yêu cầu phải có tầm bay đáng kể để hoạt động hiệu quả trên Thái Bình Dương.

Ngoài ra nhờ một số bức ảnh, có thể ước tính mức độ cơ giới hóa của cánh, điều này sẽ bù đắp cho việc thiếu các bề mặt điều khiển thẳng đứng. Cũng như giải pháp giảm khả năng hiển thị radar ở bán cầu sau bằng dung dịch dạng bụi xung quanh vòi phun động cơ và thân máy bay bao quanh.

Trung Quốc hiện chính là nhà sản xuất máy bay không người lái hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, 2 máy bay không người lái "quá khổ" cũng được Trung Quốc trưng bày, một chiếc UAV cỡ lớn với thiết kế "cánh bay", ám chỉ giải pháp của Mỹ với RQ-170 Sentinel từ cuối những năm 2000.

Ngoài ra còn có một chiếc tương tự RQ-9 Reaper nhưng lớn hơn nhiều - Wing Loong 3, dòng máy bay không người lái tấn công và trinh sát có thể được coi là đại diện tiêu biểu cho thế hệ trước.