Trung Quốc có thực sự sao chép Armata dưới dạng xe tăng ZTZ-201?

Phiên bản "tương đương T-14 Armata" của Nga đã được Trung Quốc ra mắt trong quá trình chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II. Đó là xe tăng ZTZ-201 (hay ZTZ-20) thế hệ mới, sở hữu những đặc điểm thú vị cả về kích thước lẫn khả năng bảo vệ.

Đầu tiên, xe tăng mới được cho là chỉ nặng 35 - 40 tấn, nhẹ hơn một chút so với T-64, T-72 và T-80 của Liên Xô. Với khối lượng tăng lên, chúng ta thực sự đang chứng kiến sự hồi sinh của dòng xe tăng hạng trung, vốn vẫn giữ được hỏa lực mạnh mẽ với lớp giáp dày, nhưng sẽ rẻ và ít đồ sộ hơn.

Thứ hai, vũ khí được cho là bao gồm khẩu pháo 105 mm và module chiến đấu điều khiển từ xa gắn súng máy kết hợp kính ngắm toàn cảnh, được cho là có thể sử dụng để chống lại máy bay không người lái FPV.

Tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy các khí tài phát hiện cần thiết, vốn rất quan trọng để bảo vệ chống lại máy bay không người lái hiện diện trên tháp pháo.

Xe tăng hạng trung ZTZ-201 của Trung Quốc.

Thứ ba, xe tăng có lớp bảo vệ kỳ lạ, chẳng hạn như lớp giáp rất mỏng cho cửa ra vào của kíp lái, chỉ có lớp giáp "ước lệ" ở bên phải tháp pháo, trong khi có lớp giáp phản ứng nổ ở bên trái.

Ngoài ra khi đánh giá trực quan, có vẻ như xe tăng không có tấm chắn thoát hiểm, vốn cần thiết để tăng khả năng sống sót cho quân nhân bên trong.

Hệ thống phòng vệ chủ động được lắp đặt rất giống với xe tăng T-14 Armata của Nga. Ngoài ra, xe còn được cho là có thêm 8 bệ phóng, bố trí thành từng khối 4 x 4 trên nóc tháp pháo.

Vì vậy nếu so sánh sơ bộ, Trung Quốc quả thực đã sản xuất được một chiếc "Armata cho người nghèo", có khả năng được ứng dụng cao hơn xe tăng Nga. Mặc dù cần lưu ý rằng vẫn chưa có thông tin chính xác về phân loại và mục đích sử dụng của loại chiến xa này.

Mặt khác, ZTZ-201 rất có thể được chế tạo trên nền tảng xe chiến đấu bộ binh, hoặc ít nhất là hợp nhất chặt chẽ với chúng. Nghĩa là Trung Quốc thực tế đã đi vào "ngõ cụt" giống như các nước phương Tây với CV90-120 và các phiên bản tương tự.

Đồng thời cách bố trí và bảo vệ của xe tăng Trung Quốc bị nhận xét không phù hợp với thực tế chiến trường hiện đại, khiến động cơ dễ bị tổn thương và như đã mô tả trước đó, thiếu ít nhất các giải pháp bảo vệ cơ bản. Điều này không có nghĩa là xe tăng mới kém, nhưng vẫn đặt ra câu hỏi về tương lai của nó.