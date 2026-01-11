Saudi Arabia và Pakistan đang đàm phán mua máy bay chiến đấu JF-17 do nước này hợp tác sản xuất với Trung Quốc. Điều này rất đáng chú ý, xét đến những nỗ lực song song nhằm mua tiêm kích F-35, vốn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ "bí mật" cho Bắc Kinh.

Reuters cho biết về các cuộc đàm phán, trích dẫn hai nguồn tin giấu tên người Pakistan. Theo đó, thỏa thuận này được cho là "sự hoàn trả" khoản vay 2 tỷ đô la đã được cung cấp cho Islamabad như một phần của viện trợ tài chính.

Một nguồn tin cho biết, hiện tại đây là lựa chọn duy nhất để trả hết khoản vay, và tổng giá trị hợp đồng có thể lên tới 4 tỷ đô la, nghĩa là sẽ cần chi thêm 2 tỷ đô la nữa. Một nguồn tin khác cho rằng máy bay là phương án chính, nhưng chỉ là một trong những phương án khả thi.

Trước tình hình trên, tờ Defense Express nhận định rằng nếu điều này là sự thật, thì đó sẽ là một thành công to lớn và bền vững cho ngành công nghiệp quốc phòng Pakistan. Chỉ riêng tháng trước, đã có thông tin cho biết Libya đã mua JF-17, và Bangladesh cũng tuyên bố ý định mua loại máy bay này.

F-35 sẽ bị lộ tham số mật nếu hoạt động cùng với JF-17?

Thỏa thuận giữa Saudi Arabia và Pakistan cũng có vẻ hợp lý, xét đến việc vào tháng 9 năm 2025, hai nước này đã ký một hiệp ước phòng thủ chung. Do vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi việc buôn bán vũ khí đang bắt đầu như một phần của sự hợp tác tăng cường.

Đồng thời mọi thứ có vẻ lý tưởng đối với Pakistan, vì nước này sẽ có thể tự cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp của mình, cũng như trả khoản vay 2 tỷ đô la.

Cùng lúc đó, các máy bay chiến đấu có thể đến từ phi đội riêng của họ, nhưng việc bảo trì và các dịch vụ bổ sung sẽ do ngành công nghiệp quốc phòng đảm nhiệm. Và bằng cách này, phi đội của các quốc gia sử dụng sẽ được mở rộng.

Nhưng về phía Riyadh, mọi việc không đơn giản như vậy, bởi hiện tại họ đang cố gắng mua F-35 của Mỹ, và mặc dù Nhà Trắng đã "cho phép bằng lời nói" , nhưng các thủ tục chính thức vẫn chưa được giải quyết.

Và cần nhớ rằng JF-17 được phát triển với sự hợp tác của Trung Quốc, vì vậy việc hai loại máy bay này hoạt động song song có thể cung cấp thông tin rất có giá trị về khả năng của tiêm kích Mỹ và hé lộ bí mật về chiến đấu cơ thế hệ thứ năm chủ lực của NATO.

Như vậy nếu đề xuất của Pakistan được chấp nhận, Saudi Arabia có thể mất cơ hội mua máy bay chiến đấu của Mỹ. Hiện chưa có thông tin chính thức nào, nên có khả năng các cuộc đàm phán sẽ không đi đến đâu.

Tuy nhiên chính khả năng này đã tạo ra áp lực nghiêm trọng lên Riyadh và đe dọa làm gián đoạn kế hoạch của họ, gợi nhớ đến những gì đã xảy ra với Thổ Nhĩ Kỳ do việc mua hệ thống S-400.