Một đoạn video ghi lại cảnh chú chó đứng trên xe lăn điện bốn bánh và điều khiển phương tiện chạy trên đường phố tại Mi Sơn (tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc) đã gây bão mạng xã hội những ngày qua.

Trong clip, chú chó lông đen đặt chân lên vô lăng, xe chạy thẳng ổn định dọc vỉa hè, khiến người chứng kiến sửng sốt thốt lên: “Tôi hoa mắt hay thật sự có con chó lái xe?”.

Theo Flash News, chủ nhân của chú chó là ông Chen - một huấn luyện viên động vật chuyên nghiệp. Ông cho biết phương tiện trong video là xe lăn điện dành cho người già, được ông cải tiến với hệ thống phanh ngắt điện. Chú chó giống Labrador, tên Wanzi, 5 tuổi, có thể dùng chân khởi động xe, giữ thăng bằng khi di chuyển và dừng xe bằng cách nhấc chân khỏi vô lăng.

Ông Chen khẳng định ông luôn đi kèm bên cạnh khi quay video, nhưng thừa nhận đã để cho Wanzi “tự lái” một quãng ngắn để ghi hình. Cuối cùng, cảnh sát giao thông địa phương đã chặn xe. Dù không bị phạt tiền, ông Chen bị cảnh cáo bằng lời vì hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Một cảnh sát được trích lời nhấn mạnh: “Vì an toàn công cộng, động vật không được phép điều khiển phương tiện trên đường. Việc huấn luyện phải thực hiện trong không gian kín, có kiểm soát.”

Không chỉ lái xe, Wanzi còn biết trượt ván, bật đèn, đổ rác

Ông Chen điều hành một trung tâm huấn luyện động vật và chia sẻ rằng Wanzi không chỉ lái xe mà còn biết: Trượt ván thành thạo xuống bậc thang; Ngậm túi rác mang đến thùng và thả vào chính xác; Bật đèn bằng công tắc; Giữ thăng bằng hai cốc nước trên lưng khi đi bộ,...

Ông Chen nói rằng toàn bộ quá trình huấn luyện đều dựa trên phương pháp khoa học, không bạo lực. “Mọi vật đều có linh hồn. Con người và động vật hoàn toàn có thể hợp tác và sống hòa thuận,” ông nói.

Đoạn video nhanh chóng leo top thảo luận trên Weibo với hàng triệu lượt xem. Quan điểm chia đôi:

Một người nhận xét: "Cho dù con chó thông minh đến mấy, để nó ra đường điều khiển phương tiện là hiểm họa. Nếu xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?”. Ngược lại, người khác cho rằng: “Nếu huấn luyện tốt như vậy, Wanzi có thể được đào tạo thành chó nghiệp vụ thay vì chỉ diễn trò.”

Việc động vật biểu diễn kỹ năng đặc biệt không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc. Trước đó: Một chú corgi 3 tuổi nổi tiếng vì kéo xe đẩy đi mua đồ ăn giúp chủ, thu hút gần 200.000 người theo dõi hay một chú chó cảnh sát đã nghỉ hưu được dạy vẽ tranh bằng cọ, tranh bán đấu giá gây quỹ từ thiện.

Câu chuyện về Wanzi được xem vừa gây thích thú, vừa gợi suy ngẫm: kỹ năng của động vật có thể khiến công chúng ngạc nhiên và giải trí, nhưng khi mang ra đường - nơi đòi hỏi kỷ luật và chuẩn an toàn, mọi ngoại lệ đều phải dừng lại.

Như lời cảnh sát trong vụ việc cho biết: “Đường là nơi công cộng không phải nơi thử nghiệm sự đặc biệt.”