Trung Quốc chính thức ra mắt ngư lôi hạt nhân 'bản sao Poseidon'

Tại Trung Quốc, trong quá trình chuẩn bị cho cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng phát xít ở Bắc Kinh, một phương tiện không người lái dưới nước cỡ lớn đã được trình làng lần đầu tiên. Thông tin này được đăng tải trên trang web Defense Blog.

Theo các chuyên gia quốc tế, phương tiện lặn này là nỗ lực của Trung Quốc nhằm tạo ra một loại tàu ngầm không người lái sử dụng động cơ hạt nhân tương tự Poseidon của Nga.

Hiện tại, thông số kỹ thuật chính xác và mọi thông tin về vũ khí bí ẩn này vẫn chưa được biết, ngoại trừ tên gọi là AJX-002.

Đồng thời, theo tờ South China Morning Post, vũ khí của Trung Quốc có thể sử dụng lò phản ứng hạt nhân dùng một lần và hiệu suất của nó cho phép đạt tốc độ hơn 30 hải lý/giờ (khoảng 55 km/giờ) và hoạt động tự động trong tối đa 200 giờ.

Sau khi nguồn tài nguyên cạn kiệt, lò phản ứng sẽ được ngắt kết nối và chìm xuống đáy biển, còn bản thân tàu ngầm không người lái vẫn tiếp tục di chuyển bằng pin để hoàn thành nhiệm vụ, có thể chỉ được tích hợp đầu đạn thông thường.

Tàu ngầm không người lái AJX-002 của Trung Quốc là loại vũ khí còn nhiều bí ẩn.

Cùng lúc đó, nhà khoa học Trung Quốc Guo Jian từ Viện Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc đã lưu ý trong một bài viết trên Tạp chí Hệ thống Không người lái Dưới nước rằng có "sự khác biệt đáng kể" giữa dự án của Trung Quốc và Poseidon của Nga, mặc dù các chi tiết cụ thể không được tiết lộ.

Ông lưu ý rằng việc sử dụng vũ khí như Poseidon của Nga có thể gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân đe dọa hủy diệt thế giới, trong khi phương tiện không người lái dưới nước mới của họ có mục đích hoàn toàn khác.

Ông Guo giải thích: "Do tính linh hoạt cao và giá thành tương đối thấp, tàu ngầm không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân này có thể hoạt động như một đơn vị chiến đấu thông thường, hoặc như một tàu ngầm tấn công hạt nhân, thay vì như một ngư lôi mang đầu đạn hạt nhân".

Trung Quốc có kế hoạch thông qua cuộc diễu binh sẽ trưng bày nhiều loại vũ khí chưa từng được biết đến trước đây, qua đó chứng minh kế hoạch đầy tham vọng của mình nhằm tạo ra một lực lượng vũ trang mạnh mẽ trong khu vực.