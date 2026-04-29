Trung Quốc chi hơn 1.900 tỷ đồng làm lại “Tây du ký”, khán giả Trung Quốc tranh cãi dữ dội vì lo “phá hỏng tuổi thơ”

Vào đầu tháng 3 năm 2026, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã chính thức công bố một tin tức chấn động giới giải trí: dự án sản xuất phiên bản mới của bộ phim truyền hình Tây du ký. Động thái này nằm trong khuôn khổ kế hoạch làm mới các danh tác kinh điển giai đoạn 2026 đến 2027 của nhà đài.

Với mức ngân sách được ấn định vượt mốc 500 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 1.900 tỷ đồng), tác phẩm đã thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử sản xuất phim thần thoại tại quốc gia này. Đặc biệt, thời lượng phim được rút gọn xuống còn 27 tập, nhắm thẳng vào quy mô 25 tập của phiên bản kinh điển năm 1986. Quyết định tinh giản này phát đi một thông điệp mạnh mẽ về việc từ chối tình trạng kéo dài lê thê và cam kết mang đến một cấu trúc tự sự cô đọng.

Dự án do đạo diễn Phí Chấn Tường thực hiện, được định vị là một bản dịch lại bám sát nguyên tác, cắt bỏ các tình tiết phụ và tập trung xây dựng bốn giai đoạn cốt lõi của câu chuyện.

Người được giao trọng trách cầm trịch dự án bom tấn này là Phí Chấn Tường, vị đạo diễn 47 tuổi vốn xuất thân từ một gia đình có bề dày truyền thống về hí khúc và đã bước lên sân khấu từ năm bốn tuổi. Đối với khán giả, Phí Chấn Tường không phải là một cái tên xa lạ trong vũ trụ Tây du, bởi ông từng hóa thân thành Tôn Ngộ Không trong phiên bản do đài truyền hình Chiết Giang sản xuất năm 2010.

Dấu ấn đó đã giúp ông được công chúng ưu ái đặt cho danh xưng mỹ hầu vương thế hệ thứ hai. Sau khi chuyển hướng sang vai trò đạo diễn, ông tiếp tục khẳng định tài năng thông qua loạt tác phẩm chuyển thể thành công như Ma thổi đèn hay Tinh hán xán lạn, đồng thời vinh dự nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Bạch ngọc lan.

Việc lựa chọn một người vừa am tường nghệ thuật xiếc khỉ truyền thống, vừa sở hữu nhãn quan điện ảnh hiện đại cho thấy tham vọng rõ ràng của nhà sản xuất: kiến tạo một tác phẩm kế thừa trọn vẹn linh hồn nguyên tác nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn thẩm mỹ đương đại.

Dự án lần này được giới chức định vị là một bộ phim sử thi thần thoại 'dịch lại' bám sát nguyên tác. Trọng tâm của thông điệp nằm ở khái niệm 'dịch lại', thay vì chỉ đơn thuần là làm mới hay tri ân. Các nhà sản xuất khẳng định họ sẽ không áp dụng phương pháp nén cơ học một trăm hồi của cuốn tiểu thuyết gốc, mà tiến hành tái cấu trúc toàn bộ tuyến câu chuyện.

Những tình tiết được xem là tuyến phụ như Khấu viên ngoại hay Ngọc Hoa Châu sẽ bị lược bỏ. Thay vào đó, hành trình thỉnh kinh sẽ được sắp xếp lại một cách có hệ thống qua bốn giai đoạn cốt lõi: khởi hành, kiếp nạn, đốn ngộ và quy chân.

Đội ngũ thực hiện cũng tự đặt ra một tiêu chuẩn vô cùng khắt khe, yêu cầu mỗi cảnh quay đều phải có khả năng đối chiếu trực tiếp với từng trang của văn bản gốc. Sự bám sát nguyên tác một cách triệt để này được coi là đòn giáng mạnh vào vấn nạn cải biên tùy tiện và lạm dụng tuyến tình cảm trong các dự án khai thác đề tài Tây du suốt nhiều năm qua.

Việc phân bổ nguồn ngân sách khổng lồ cũng là một điểm sáng đáng chú ý. Phía sản xuất cam kết phần lớn số tiền sẽ không chảy vào túi của các ngôi sao, mà được đầu tư đích đáng cho công tác quay ngoại cảnh và chế tác kỹ xảo. Đoàn làm phim lên kế hoạch tái hiện chân thực tuyến đường thỉnh kinh lịch sử của Đường Tăng (Huyền Trang).

Họ dự kiến sẽ tiến hành ghi hình tại các địa danh thực tế có độ tương đồng cao với miêu tả trong tiểu thuyết, chẳng hạn như Hỏa Diệm Sơn hay hang Du Lâm. Thậm chí, ê-kíp có khả năng sẽ di chuyển sang tận Ấn Độ để ghi hình tại phế tích Nalanda.

Ở khâu kỹ xảo, dự án đã bắt tay với viện tự động hóa thuộc Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc nhằm ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu của sự hợp tác này là tái tạo một cách chân thực và sống động nhất bảy mươi hai phép biến hóa của Tôn Ngộ Không, hình ảnh Cân đẩu vân cũng như bối cảnh mười vạn thiên binh thiên tướng. Đây được đánh giá là bước tiến mang tính tiên phong khi truyền hình Trung Quốc lần đầu tiên triển khai hệ thống công nghệ số để xây dựng các đại cảnh hành động thần thoại.

Tuy nhiên, ngay sau khi dự án được công bố, cộng đồng mạng đã chia thành hai thái cực tranh luận gay gắt. Nhóm ủng hộ cho rằng, dù phiên bản năm 1986 là một tượng đài bất hủ, nhưng những hạn chế về mặt công nghệ ở thập niên tám mươi đã cản trở việc thể hiện trọn vẹn quy mô hoành tráng và sự u ám vốn có của thế giới yêu ma trong tiểu thuyết gốc.

Việc tận dụng nguồn vốn khổng lồ và kỹ xảo tân tiến hiện nay được xem là cơ hội vàng để tái hiện một vũ trụ thần thoại bám sát với trí tưởng tượng của tác giả, và đó mới chính là sự tri ân cao nhất dành cho tác phẩm. Ngược lại, phe phản đối lại bày tỏ sự bất bình sâu sắc.

Họ khẳng định những hình tượng do Lục Tiểu Linh Đồng hay Trì Trọng Thụy hóa thân đã trở thành những biểu tượng văn hóa bất khả xâm phạm. Nhóm này cũng cảnh báo rằng nguồn vốn đầu tư lớn không thể đảm bảo cho chất lượng nghệ thuật, và những hiệu ứng thị giác hào nhoáng có nguy cơ sẽ che lấp đi sự rỗng tuếch về mặt diễn xuất cũng như linh hồn của tác phẩm.

Trong lúc cuộc tranh luận chưa có hồi kết, quá trình tuyển chọn diễn viên lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Vai diễn Tôn Ngộ Không thu hút vô số đề cử từ người hâm mộ. Từ Trương Nhất Sơn với khí chất ngang tàng bẩm sinh, đến Đinh Vũ Hề với nét ngây ngô phù hợp cho giai đoạn đầu của nhân vật, và thậm chí cả chính đạo diễn Phí Chấn Tường cũng được xướng tên.

Ở tuyến nhân vật Đường Tăng, những đồn đoán đang xoay quanh các nghệ sĩ trẻ như Vương Nhất Bác. Đứng trước những thông tin này, nhà sản xuất kiên định với nguyên tắc cốt lõi: đặt độ phù hợp của diễn viên lên hàng đầu và kiên quyết nói không với tư duy chạy theo lưu lượng.

Bên cạnh dự án truyền hình trực tiếp, CCTV còn triển khai song song một phiên bản hoạt hình 3D hoàn toàn mới nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của thương hiệu. Tác phẩm này do tập đoàn hoạt hình CCTV đảm nhiệm, kết hợp hài hòa giữa công nghệ 3D và các giá trị thẩm mỹ truyền thống như nghệ thuật hí khúc. Với định hướng hướng tới đối tượng trẻ em, bộ phim dự kiến sẽ lên sóng trên kênh thiếu nhi của nhà đài vào năm 2026.