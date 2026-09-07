Trung Quốc chi gần 3 tỷ USD mua mặt hàng này của Việt Nam

Một mặt hàng của Việt Nam đang gây sốt tại Trung Quốc.

Theo thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu rau quả trong tháng 7/2026 đạt 1,07 tỷ USD, tăng 15% so với tháng trước và tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 4,77 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam. Trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 775 triệu USD, tăng 24,8% so với tháng 6 và tăng 60,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 7 tháng, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt khoảng 2,8 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 58,9% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.

Một trong những yếu tố thuận lợi cho xuất khẩu trong giai đoạn này là yếu tố mùa vụ, đặc biệt đối với mặt hàng sầu riêng. Việt Nam bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng tại Tây Nguyên đúng thời điểm mùa thu hoạch của Thái Lan đã qua cao điểm.

Điều này giúp doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế về nguồn cung tươi, khoảng cách vận chuyển và thời gian giao hàng sang Trung Quốc.

Bên cạnh yếu tố mùa vụ, hoạt động kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu cũng có thêm điều kiện thuận lợi. Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã công nhận thêm 18 phòng kiểm nghiệm của Việt Nam đủ điều kiện phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với nông sản, nâng tổng số cơ sở được phía Trung Quốc chấp thuận từ 32 lên 50.

Việc mở rộng hệ thống phòng kiểm nghiệm được kỳ vọng góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, hạn chế nguy cơ ùn tắc tại cửa khẩu và hỗ trợ hoạt động xuất khẩu sầu riêng, mít cùng nhiều loại trái cây khác sang Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu rau quả lớn thứ hai của Việt Nam, đạt 361 triệu USD, tăng 14,3%, chiếm 7,6% tổng kim ngạch.

Hàn Quốc đứng thứ 3 với kim ngạch 104,1 triệu USD rau quả Việt Nam, tăng 7,8%, chiếm 2,2% tổng kim ngạch.

Trong khi đó, EU tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Tháng 7, xuất khẩu rau quả sang khối thị trường này đạt 45,2 triệu USD, giảm 1,4% so với tháng trước nhưng tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Sau 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu sang EU đạt 298,2 triệu USD, tăng 25,8%, chiếm 6,2% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam.

Sầu riêng đang đóng vai trò đáng kể trong câu chuyện tăng trưởng của ngành rau quả. Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 493.000 tấn sầu riêng sang hơn 20 quốc gia.

Nguồn cung trong những tháng cuối năm được dự báo tiếp tục tăng mạnh. Khoảng 1,3 triệu tấn sầu riêng sẽ được thu hoạch trong 5 tháng cuối năm, chủ yếu tại khu vực Tây Nguyên.

Tính đến tháng 7, cả nước có hơn 1.200 mã số vùng trồng và 120 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc đang hoạt động. Ngoài ra, hơn 1.100 mã số khác đang chờ phía Trung Quốc phê duyệt.

Năm 2026, diện tích sầu riêng cả nước ước đạt khoảng 200.000 ha, gấp đôi quy hoạch ngành hàng trước đây, với sản lượng dự kiến khoảng 2,08 triệu tấn.

Nguồn cung lớn cùng việc mở rộng thị trường xuất khẩu đang tạo cơ sở để ngành hàng hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trên 4 tỷ USD.

Nhìn chung, xuất khẩu rau quả Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, với Trung Quốc tiếp tục là động lực chính. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng tại Hoa Kỳ và đặc biệt là EU cho thấy dư địa đa dạng hóa thị trường vẫn còn lớn.