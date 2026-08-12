Trung Quốc chi 2,5 tỷ USD mua rau quả Việt

Xuất khẩu rau quả Việt Nam 7 tháng đầu năm đạt gần 4,8 tỷ USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất khi chi khoảng 2,5 tỷ USD mua rau quả Việt, trong bối cảnh sầu riêng bước vào chính vụ và xuất khẩu đang tăng tốc mạnh.

Theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, trong tháng 7, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 1,1 tỷ USD, tăng 20,2% so với tháng trước và tăng 47,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng đầu năm, toàn ngành thu về xấp xỉ 4,8 tỷ USD, tăng 24,9%.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc trong 7 tháng đạt khoảng 2,5 tỷ USD, chiếm khoảng 55% tổng kim ngạch của toàn ngành. Trong đó, nửa năm qua, nước này chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu sầu riêng tươi và đông lạnh của Việt Nam, tăng hơn 43% so với cùng kỳ.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Văn Mười - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - cho biết, một trong những yếu tố thuận lợi giúp xuất khẩu rau quả duy trì đà tăng trưởng mạnh là yếu tố mùa vụ.

Theo ông Mười, Việt Nam bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng, đặc biệt là tại Tây Nguyên, đúng thời điểm vụ thu hoạch của Thái Lan qua cao điểm. Điều này giúp doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế lớn về nguồn cung tươi, khoảng cách vận chuyển và khả năng giao hàng nhanh cho thị trường Trung Quốc.

Cùng với đó, phía Trung Quốc vừa chấp thuận thêm 18 phòng kiểm nghiệm nông sản của Việt Nam, nâng tổng số cơ sở được công nhận từ 32 lên 50 cơ sở, giúp năng lực kiểm nghiệm, thời gian kiểm tra nhanh hơn, làm giảm nguy cơ hàng hóa phải chờ đợi và hạn chế ùn tắc tại các cửa khẩu đường bộ như Hữu Nghị, Tân Thanh, Móng Cái trong mùa cao điểm trái cây.

Sầu riêng tiếp tục đóng góp lớn vào kim ngạch toàn ngành rau quả của Việt Nam.

Động lực thứ tư đến từ hiệu ứng của các nghị định thư xuất khẩu chính ngạch. Việc thực thi các nghị định thư đối với sầu riêng đông lạnh, dừa tươi, chanh dây, bưởi và chanh giúp mở rộng danh mục hàng hóa, gia tăng giá trị và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu trái cây tươi.

Theo ông Mười, sầu riêng đông lạnh và sản phẩm cấp đông nhanh (IQF) có thời gian bảo quản dài hơn, giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch rộ và tối ưu chi phí vận chuyển đến các tỉnh nằm sâu trong nội địa phía Bắc, Tây Nam Trung Quốc. Đây cũng là hướng chuyển dịch quan trọng từ xuất khẩu nguyên quả sang sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao hơn.

Dù vậy, ông Mười cho rằng Hải quan Trung Quốc đang duy trì giám sát chặt theo các quy định 248, 249, từ mã định danh doanh nghiệp trên hệ thống CIFER, truy xuất nguồn gốc đến giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Cùng với đó, trái cây Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với Thái Lan ở các mặt hàng sầu riêng, măng cụt, trong khi diện tích sầu riêng trồng tại Hải Nam của Trung Quốc bắt đầu cho thu hoạch. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải duy trì chất lượng đồng đều, kiểm soát tốt khâu thu hoạch, bảo quản và tuyệt đối tránh vi phạm an toàn thực phẩm.

Tại cuộc họp ngày 10/8 do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong 7 tháng đầu năm cả nước đã xuất khẩu khoảng 493.000 tấn sầu riêng sang hơn 20 quốc gia. Trong 5 tháng cuối năm, khoảng 1,3 triệu tấn sầu riêng sẽ tiếp tục được thu hoạch, chủ yếu tại Tây Nguyên.

Tính đến tháng 7, cả nước có trên 1.200 mã số vùng trồng và 120 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc đang hoạt động; hơn 1.100 mã số khác đang chờ phía Trung Quốc phê duyệt.

Năm nay, diện tích sầu riêng cả nước ước đạt khoảng 200.000 ha, gấp đôi quy hoạch ngành hàng trước đây, với sản lượng dự kiến 2,08 triệu tấn. Nguồn cung lớn tạo cơ sở để hướng tới mục tiêu xuất khẩu trên 4 tỷ USD, nhưng cũng làm tăng nguy cơ dư thừa và giảm giá nếu chất lượng, kiểm nghiệm, mã số vùng trồng hoặc thông quan gặp trục trặc.