Vấn đề đầu tiên cần nghĩ đến là Hoa Kỳ muốn tạo ra một mạng lưới vệ tinh để đưa đạn dược từ quỹ đạo đến những người lính của mình , chẳng hạn như những người bị bao vây. Điều này gợi nhớ rất nhiều đến cơ chế của trò chơi điện tử Helldivers 2.

Tại Trung Quốc, công ty DFH Satellite Co, Ltd, chuyên về vệ tinh, đã chế tạo một thiết bị mới, và điều này đã liên quan đến vũ khí trên vệ tinh. Thực tế là hiện nay có hàng ngàn vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất.

Ví dụ, việc tiêu diệt chúng bằng tên lửa cực kỳ tốn kém, ít hiệu quả và sẽ gây ô nhiễm quỹ đạo rất lớn. Do vậy cần một loại vũ khí khác, rẻ hơn, có thể tái sử dụng với khả năng tiêu diệt hàng ngàn mục tiêu, và vũ khí năng lượng định hướng sẽ là giải pháp cứu cánh.

Cụ thể hơn, đây có thể là tia laser, nhưng vệ tinh thường được phủ một lớp vật liệu đặc biệt có thể phản xạ hầu hết năng lượng, khiến tia laser hoàn toàn không hiệu quả.

Do vậy trong điều kiện không gian, vũ khí chùm hạt sẽ hiệu quả hơn nhiều. Tia laser chiếu một chùm photon đến mục tiêu, trong khi hệ thống chùm hạt chiếu các chùm electron, proton, ion hoặc nguyên tử trung hòa đến đối tượng. Nhờ một cơ chế đặc biệt, chúng được gia tốc đến tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.

Như vậy ngoài một số hư hỏng cơ học, điều này còn tạo ra bức xạ tia X, gamma và điện từ mạnh, làm cháy tất cả thiết bị điện tử trên vệ tinh. Để bảo vệ vệ tinh khỏi bức xạ này, cần phải có hàng mét chì hoặc các biện pháp bảo vệ khác, nhưng rõ ràng là không thể đưa lên quỹ đạo.

Trong điều kiện trên mặt đất, vũ khí loại này không hiệu quả, vì giữa mục tiêu và bộ phát có rất nhiều không khí, mà chùm hạt bắn ra sẽ va chạm. Nhưng trong điều kiện không gian, không có gì giữa chúng, vì vậy chúng có thể tiếp cận mục tiêu mà không gặp trở ngại.

Đó là lý do tại sao những vũ khí như vậy phải được đặt trên quỹ đạo, ví dụ như trên một vệ tinh hoặc tàu vũ trụ nhất định, tạo thành một loại "tàu khu trục vệ tinh".

Tuy nhiên để vận hành nó cần nguồn lượng năng lượng rất lớn. Đồng thời xung năng lượng phải đến đồng thời, với độ chính xác cực cao để đạt hiệu quả lớn hơn. Bản thân điện tích phải đủ mạnh, và kích thước của hệ thống năng lượng phải đủ nhỏ để vừa với vệ tinh.

Khái niệm về Vũ khí chùm hạt sắp trở thành hiện thực?

Và tại Trung Quốc, họ đã tạo ra một hệ thống như vậy, theo tờ báo địa phương South China Morning Post. Trong các thử nghiệm trên mặt đất, hệ thống này có công suất 2,59 megawatt và độ đồng bộ xung là 0,63 micro giây. Hiện tại, quy mô của hệ thống này vẫn chưa được xác định.

Hệ thống này bao gồm các tấm pin mặt trời sản xuất điện áp thấp, sau đó được chuyển đổi thành năng lượng điện áp cao và lưu trữ trong 36 module điện riêng biệt.

Từ đó nó đi qua các bộ điều khiển siêu chính xác đặc biệt đến tất cả các hệ thống cần thiết. Họ lưu ý rằng những bộ nguồn chuyển mạch hiện có có công suất 1 megawatt và độ chính xác kém hơn 1 mili giây, một sự khác biệt khá lớn so với bộ nguồn của Trung Quốc.

Cần nhấn mạnh rằng hiện tại đây chỉ là hệ thống cung cấp năng lượng, mặc dù là trái tim của vệ tinh tương lai nhưng vẫn còn lâu mới hoàn thiện. Bên cạnh đó ngoài mục đích quân sự, nó có thể được sử dụng trên các vệ tinh dân sự để thực hiện một số nhiệm vụ nhất định.

Rõ ràng Trung Quốc quan tâm đến công nghệ này chủ yếu vì ứng dụng quân sự. Vệ tinh đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh, cung cấp thông tin tình báo, tạo ra mạng lưới liên lạc, và thậm chí cả GPS cũng hoạt động nhờ chúng, vì vậy việc có thể chống lại chúng một cách hiệu quả là rất quan trọng về mặt chiến lược.