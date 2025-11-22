HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công trình Việt Nam gần 2.000 tỷ, thi công trong 4 năm, được trang bị công nghệ chưa từng thấy

Minh Anh |

Mặc dù dự án có kiến trúc độc đáo, kết cấu phức tạp nhưng tất cả các khâu đều hầu hết đều do đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân Việt Nam thực hiện.

Quizz Cầu Trần Thị Lý – 5 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Cầu Trần Thị Lý được khởi công năm nào, với tổng vốn đầu tư bao nhiêu và khánh thành khi nào?

Đáp án đúng là: C. Khởi công 2009, vốn 1.709 tỷ, khánh thành 2013

Giải thích: Nằm song song với cầu Nguyễn Văn Trỗi, công trình ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng gia tăng của Đà Nẵng – thành phố đang phát triển mạnh về du lịch và kinh tế. Sau 4 năm thi công, cây cầu chính thức được đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng vào hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại của thành phố bên sông Hàn.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Điểm nhấn đặc biệt khiến Cầu Trần Thị Lý trở thành cây cầu dây văng độc đáo nhất Việt Nam là gì?

Đáp án đúng là: B. Hệ thống dây văng ba chiều với trụ nghiêng tạo dáng cánh buồm

Giải thích: Các sợi cáp thép được bố trí theo ba hướng khác nhau, tạo cấu trúc vững chắc đồng thời mang tính thẩm mỹ cao. Đây là hệ thống dây văng đầu tiên và duy nhất áp dụng công nghệ này tại Việt Nam, mang đến cảm giác như một cánh buồm khổng lồ căng gió giữa lòng thành phố khi nhìn từ xa.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Trụ tháp chính của Cầu Trần Thị Lý có chiều cao và góc nghiêng như thế nào?

Đáp án đúng là: B. Cao 145m, nghiêng 12 độ về phía sông Hàn

Giải thích: Góc nghiêng được tính toán kỹ lưỡng không chỉ để tạo điểm nhấn thẩm mỹ, gợi liên tưởng đến tháp nghiêng Pisa nổi tiếng, mà còn đảm bảo khả năng chịu lực tối ưu cho toàn bộ cầu. Thiết kế này kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật và nghệ thuật, nâng tầm giá trị kiến trúc của công trình.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Hệ thống đèn LED trên Cầu Trần Thị Lý có đặc điểm gì nổi bật?

Đáp án đúng là: D. Đèn LED thay đổi màu sắc theo khoảnh khắc, tạo bữa tiệc ánh sáng

Giải thích: Vào các tối trong tuần, du khách có thể chứng kiến màn trình diễn ánh sáng chuyển từ xanh lam dịu mắt sang đỏ rực rỡ, rồi vàng óng như ánh nắng. Hệ thống hiện đại này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn biến cây cầu thành điểm nhấn du lịch về đêm, thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Cầu Trần Thị Lý đáp ứng những chức năng chính nào của một công trình giao thông đô thị?

Đáp án đúng là: C. Chức năng giao thông và chức năng thẩm mỹ

Giải thích: Công trình được xây dựng đảm bảo chất lượng và tiến độ, đáp ứng hai chức năng cốt lõi: phục vụ giao thông hiệu quả và tạo điểm nhấn thẩm mỹ độc đáo. Là một trong những biểu tượng của Đà Nẵng, cây cầu khẳng định vị thế thành phố ven sông Hàn, góp phần vào sự phát triển bền vững về hạ tầng và du lịch.

KHÁM PHÁ QUIZ KHÁC


Tags

cầu Trần Thị Lý

Quizz Soha

công trình Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại