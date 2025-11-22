Công trình Việt Nam gần 2.000 tỷ, thi công trong 4 năm, được trang bị công nghệ chưa từng thấy

Giải thích: Nằm song song với cầu Nguyễn Văn Trỗi, công trình ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng gia tăng của Đà Nẵng – thành phố đang phát triển mạnh về du lịch và kinh tế. Sau 4 năm thi công, cây cầu chính thức được đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng vào hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại của thành phố bên sông Hàn.

Hỏi 1: Cầu Trần Thị Lý được khởi công năm nào, với tổng vốn đầu tư bao nhiêu và khánh thành khi nào?

Giải thích: Các sợi cáp thép được bố trí theo ba hướng khác nhau, tạo cấu trúc vững chắc đồng thời mang tính thẩm mỹ cao. Đây là hệ thống dây văng đầu tiên và duy nhất áp dụng công nghệ này tại Việt Nam, mang đến cảm giác như một cánh buồm khổng lồ căng gió giữa lòng thành phố khi nhìn từ xa.

A Hệ thống dây văng bốn chiều với đèn LED cố định B Hệ thống dây văng ba chiều với trụ nghiêng tạo dáng cánh buồm C Hệ thống dây văng hai chiều với trụ thẳng đứng D Hệ thống dây văng một chiều với góc nghiêng 15 độ

Hỏi 2: Điểm nhấn đặc biệt khiến Cầu Trần Thị Lý trở thành cây cầu dây văng độc đáo nhất Việt Nam là gì?

Hỏi 3: Trụ tháp chính của Cầu Trần Thị Lý có chiều cao và góc nghiêng như thế nào?

A Cao 150m, nghiêng 15 độ về phía cầu Rồng B Cao 145m, nghiêng 12 độ về phía sông Hàn C Cao 140m, nghiêng 8 độ về phía cầu Thuận Phước D Cao 130m, nghiêng 10 độ về phía biển Đông