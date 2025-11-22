Công trình Việt Nam gần 2.000 tỷ, thi công trong 4 năm, được trang bị công nghệ chưa từng thấy

Đáp án đúng là: C. Khởi công 2009, vốn 1.709 tỷ, khánh thành 2013
Giải thích: Nằm song song với cầu Nguyễn Văn Trỗi, công trình ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng gia tăng của Đà Nẵng – thành phố đang phát triển mạnh về du lịch và kinh tế. Sau 4 năm thi công, cây cầu chính thức được đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng vào hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại của thành phố bên sông Hàn.
Đáp án đúng là: B. Hệ thống dây văng ba chiều với trụ nghiêng tạo dáng cánh buồm
Giải thích: Các sợi cáp thép được bố trí theo ba hướng khác nhau, tạo cấu trúc vững chắc đồng thời mang tính thẩm mỹ cao. Đây là hệ thống dây văng đầu tiên và duy nhất áp dụng công nghệ này tại Việt Nam, mang đến cảm giác như một cánh buồm khổng lồ căng gió giữa lòng thành phố khi nhìn từ xa.
Đáp án đúng là: B. Cao 145m, nghiêng 12 độ về phía sông Hàn
Giải thích: Góc nghiêng được tính toán kỹ lưỡng không chỉ để tạo điểm nhấn thẩm mỹ, gợi liên tưởng đến tháp nghiêng Pisa nổi tiếng, mà còn đảm bảo khả năng chịu lực tối ưu cho toàn bộ cầu. Thiết kế này kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật và nghệ thuật, nâng tầm giá trị kiến trúc của công trình.
Đáp án đúng là: D. Đèn LED thay đổi màu sắc theo khoảnh khắc, tạo bữa tiệc ánh sáng
Giải thích: Vào các tối trong tuần, du khách có thể chứng kiến màn trình diễn ánh sáng chuyển từ xanh lam dịu mắt sang đỏ rực rỡ, rồi vàng óng như ánh nắng. Hệ thống hiện đại này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn biến cây cầu thành điểm nhấn du lịch về đêm, thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan.
Đáp án đúng là: C. Chức năng giao thông và chức năng thẩm mỹ
Giải thích: Công trình được xây dựng đảm bảo chất lượng và tiến độ, đáp ứng hai chức năng cốt lõi: phục vụ giao thông hiệu quả và tạo điểm nhấn thẩm mỹ độc đáo. Là một trong những biểu tượng của Đà Nẵng, cây cầu khẳng định vị thế thành phố ven sông Hàn, góp phần vào sự phát triển bền vững về hạ tầng và du lịch.