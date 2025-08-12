Trong một bài viết trên mạng xã hội, tài khoản Yuyuan Tantian, vốn liên kết với CCTV, nói rằng chip của NVIDIA gây ra những mối quan ngại về an ninh cho Trung Quốc, bày tỏ lo ngại chúng mở ra những “cửa sau” cho những truy cập không mong muốn.

“Khi một loại chip không thân thiện với môi trường, không tiên tiến, không an toàn thì người tiêu dùng chắc chắn không mua nó”, bài viết trên Wechat nhấn mạnh.

NVIDIA hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Chip AI H20 của NVIDIA được phát triển cho thị trường Trung Quốc sau khi Mỹ áp đặt các hạn chế xuất khẩu vào cuối năm 2023. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh cấm bán chip này vào tháng 4/2025 trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang với Trung Quốc. Tuy nhiên, lệnh cấm này vừa được đảo ngược hồi tháng 7 vừa qua, cho phép bán chip H20 vào nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Hôm 31/7, Cơ quan giám sát không gian mạng của Trung Quốc cho biết đã triệu tập NVIDIA đến một cuộc họp, yêu cầu nhà sản xuất này giải thích liệu chip H20 của họ có bất kỳ rủi ro "cửa sau" nào không. NVIDIA khẳng định sản phẩm của họ không có cửa hậu cho phép việc truy cập hoặc điều khiển từ xa.

Trong một bình luận hồi đầu tháng, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc cho rằng NVIDIA phải đưa ra bằng chứng bảo mật thuyết phục để xoá bỏ lo ngại của người tiêu dùng Trung Quốc về rủi ro bảo mật trong chip của họ và lấy lại niềm tin của thị trường.

Tham khảo: CNBC﻿