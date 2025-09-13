X-37B có thể thay đổi quỹ đạo bằng cách dùng ma sát của khí quyển (aerobraking). Ảnh: Popular Science

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kỹ thuật Không gian Trung Quốc bày tỏ lo ngại rằng máy bay vũ trụ bí mật X-37B của Lực lượng Vũ trụ Mỹ có thể bị vũ khí hóa và góp phần giúp Washington duy trì ưu thế trên không gian. Máy bay của Mỹ đã thực hiện chuyến bay thứ 8 vào tháng trước, theo bài viết.

Máy bay không người lái (UAV)

Chiếc UAV tự hành X-37B do Boeing thiết kế, được dùng cho các thí nghiệm tiên tiến và thử nghiệm công nghệ. Cho đến nay, nó đã hoàn thành 7 nhiệm vụ thành công, bay hơn 2,09 tỷ km và dành hàng nghìn ngày trên quỹ đạo.

Mỗi nhiệm vụ đều bổ sung các khả năng và thử nghiệm công nghệ mới, biến X-37B thành một nền tảng quan trọng cho việc phát triển công nghệ không gian.

Rủi ro an ninh và sự cạnh tranh quốc tế

Các nhà nghiên cứu cảnh báo sự phát triển nhanh chóng của X-37B đã tạo ra nhiều rủi ro an ninh và kích động cạnh tranh quốc tế không cần thiết.

Theo các nhà nghiên cứu Wang Tiantian và Feng Songjiang thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Không gian của Đại học Kỹ thuật Không gian Trung Quốc, với việc phát triển và ứng dụng các công nghệ như AI và động cơ nhiệt hạt nhân, X-37B đang tiến theo hướng thông minh hơn và linh hoạt hơn.

Xu hướng phát triển này có thể định hình lại bối cảnh cạnh tranh không gian, và tiềm năng quân sự lớn của nó có khả năng kích hoạt một vòng chạy đua vũ trang mới.

X-37B nằm ở đường băng vào ban đêm. Ảnh: Live Science

Mối quan hệ với chương trình khác của Bắc Kinh

Các báo cáo cho thấy Bắc Kinh cũng đang mở rộng hoạt động quân sự lên không gian với phương tiện robot tái sử dụng mang tên Shenlong.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Shenlong đã hoàn thành thử nghiệm quỹ đạo thứ 3 tháng 9 năm ngoái, hạ cánh ở Sa mạc Gobi sau 268 ngày trên quỹ đạo.

Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin Shenlong từng bị nghi đã phát một tín hiệu mạnh về Trái Đất khi bay qua Bắc Mỹ vào năm 2023.

SCMP cũng cho biết Trung Quốc đang tăng cường năng lực nhắm mục tiêu vệ tinh nhằm làm suy yếu hoặc ngăn chặn đối phương tiếp cận không gian.

Khả năng tái sử dụng và thử nghiệm

Khả năng tái nhập tự chủ của X-37B đảm bảo việc trở về an toàn và đáng tin cậy, cho phép việc tân trang, xử lý và tái sử dụng nhanh chóng giữa các lần bay. Ngày 7/3, X-37B đã hoàn thành nhiệm vụ thứ bảy và hạ cánh thành công tại Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, California.

Trong tương lai X-37B được cho là có khả năng đóng vai trò là thành phần then chốt trong hệ thống “Prompt Global Strike” (Đòn tấn công toàn cầu nhanh chóng) của quân đội Mỹ.