Bắc Kinh cấm Bộ trưởng Quốc phòng Philippines và gia đình nhập cảnh vào Trung Quốc vì những phát biểu liên quan đến tranh chấp trên biển, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố ngày 11/6.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro

Theo tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro cùng vợ và con cái bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc, bao gồm đặc khu Hong Kong; các cá nhân và tổ chức ở Trung Quốc bị cấm thực hiện bất kỳ giao dịch nào với ông Teodoro.

Ông Teodoro nổi tiếng với việc sử dụng ngôn từ mạnh mẽ để phản bác các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển.

Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng ông Teodoro đã "đưa ra nhiều thông tin sai lệch về Trung Quốc, gây tổn hại đến lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và làm tổn hại đến mối quan hệ Trung Quốc - Philippines".

Bộ trưởng Teodoro và Chính phủ Philippines đều chưa đưa ra phản ứng về tuyên bố này.

Quan hệ giữa hai nước căng thẳng từ lâu do các tranh chấp trên biển, nhưng tình hình càng xấu đi trong những tuần gần đây sau khi Philippines và Nhật Bản thông báo sẽ tiến hành đàm phán về ranh giới trên biển.

Tuần trước, Bắc Kinh chỉ trích đích danh Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro sau khi ông tuyên bố Philippines vẫn đang phải đối mặt với “mối đe dọa nghiêm trọng cả về lãnh thổ lẫn chính trị”.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters bên lề Đối thoại An ninh Shangri-La tại Singapore, ông Teodoro cho rằng Trung Quốc không thể hiện thiện chí thực sự một cách bền vững.

Bắc Kinh đáp trả rằng phát biểu này thể hiện “sự thiếu biết ơn” đối với sự hỗ trợ của Trung Quốc. Trước đó, Trung Quốc được nói là đã đề nghị cung cấp phân bón và nhiên liệu cho Philippines nhằm giúp nước này giảm bớt tình trạng thiếu hụt do cuộc khủng hoảng ở Trung Đông gây ra.

Việc Trung Quốc trừng phạt một quan chức cấp cao nước ngoài như vậy là điều khá hiếm gặp.

Tháng 8/2022, Trung Quốc áp lệnh trừng phạt bà Agne Vaiciukeviciute - khi đó là Thứ trưởng Giao thông và Truyền thông Lithuania, sau chuyến thăm của quan chức này tới đảo Đài Loan (Trung Quốc). Bắc Kinh đồng thời đình chỉ mọi hình thức hợp tác với bộ do bà phụ trách.