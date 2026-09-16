Trung Quốc bí mật chế tạo 'mẫu hạm tàu ngầm không người lái' cỡ lớn

Một xưởng đóng tàu của Trung Quốc đang chế tạo phương tiện cỡ lớn, được thiết kế đặc biệt để triển khai tàu ngầm không người lái.

Hãng thông tấn KAROTASU đã công bố hình ảnh vệ tinh về quá trình chế tạo con tàu, và trang Naval News đã chuẩn bị một bản dựng hình của "gã khổng lồ" trên biển này.

Con tàu nói trên là một yếu tố nữa trong bức tranh về những nỗ lực không được công khai của Trung Quốc, nhằm chế tạo và triển khai các tàu ngầm không người lái cỡ lớn ra xa căn cứ.

Chiếc "mẫu hạm tàu ngầm không người lái" nói trên đang được chế tạo tại xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải. Tạp chí Naval News đã phân tích nhiều hình ảnh vệ tinh để đánh giá mục đích sử dụng của nó.

Con tàu siêu lớn của Trung Quốc đang nằm tại xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua.

Hiện tại Trung Quốc đã chế tạo được những tàu ngầm không người lái cỡ lớn. Chúng được gọi là XXLUUV (phương tiện tác chiến dưới nước không người lái siêu lớn).

Hai loại phương tiện như vậy đã được phát hiện trong các cuộc thử nghiệm ở Hải Nam. Với chiều dài 35 và 45m. Chúng lớn hơn khoảng 6 - 8 lần so với tàu ngầm không người lái cỡ lớn Boeing Orca XLUUV của Mỹ về kích thước tổng thể.

Chiếc tàu mới trông giống như một tàu đổ bộ có khoang cập bến ở đuôi. Tuy nhiên khoang này được mở từ bên dưới để tàu ngầm đi vào, và một cơ cấu nâng hạ cỡ lớn có thể được lắp đặt bên trong.

Nó được hạ xuống dưới mực nước thân tàu bằng 12 cơ cấu nâng hạ thẳng đứng (một loại tàu hoặc giàn tự nâng). Ngoài ra còn có một nhà chứa khác với kích thước đồ sộ phía trước khoang cập bến, có lẽ được dùng để chứa phương tiện không người lái dưới nước.

Dựa trên hình dáng của khoang kết nối và kích thước đã biết của XXLUUV, tàu vận chuyển có thể chứa tối đa 4 thiết bị như vậy trong khoang tiếp nhận, số lượng sẽ tăng lên nếu mang theo tàu ngầm không người lái nhỏ hơn.

"Mẫu hạm" dành cho phương tiện không người lái dưới nước của Trung Quốc

Theo nhận định, con tàu này có khả năng đóng vai trò như là căn cứ bảo dưỡng nổi di động cho các XXLUUV, cung cấp dịch vụ hậu cần, đồng thời giữ các phương tiện này ngoài mặt nước khi không sử dụng, ngoài ra còn là bệ phóng để hạ thủy và nâng chúng trong hoạt động tác chiến.

Việc Trung Quốc dự định sử dụng XXLUUV như thế nào vẫn còn là điều chưa rõ. Có vẻ như chúng sẽ thực hiện các nhiệm vụ ở khoảng cách xa, tiềm năng bao gồm cả việc triển khai ngoài khơi bờ biển phía Tây của Mỹ.

Rõ ràng là Trung Quốc vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào việc đưa các hệ thống độc nhất vô nhị của họ vào trạng thái sẵn sàng hoạt động, vượt xa bất kỳ quốc gia nào khác.