Một sinh vật bí ẩn mang dòng máu từ kỷ Jura vừa được phát hiện sinh sôi với số lượng lớn tại Tân Cương. Số phận của loài lưỡng cư cực kỳ quý hiếm này từng đứng bên bờ vực tuyệt chủng, nay đang bắt đầu hành trình hồi sinh ngoạn mục.

Tháng 7 vừa qua, giới khoa học Trung Quốc đã đón nhận một tin vui hiếm có khi nhóm nghiên cứu tại khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia kỳ giông Tân Cương Ôn Tuyền phát hiện một số lượng lớn con non của loài kỳ giông Tân Cương (Ranodon sibiricus). Sự hiện diện của bầy con non chứng minh nỗ lực bảo vệ bền bỉ trong nhiều năm qua đã thực sự đơm hoa kết trái.

Kỳ giông Tân Cương không phải là một loài lưỡng cư bình thường. Dù ngoại hình không quá khác biệt so với các loài có đuôi khác, chúng sở hữu những dấu hiệu nhận diện độc nhất vô nhị. Cấu trúc răng xương lá mía của chúng ngắn, xếp thành hình chữ bát cách xa nhau với khoảng 6 chiếc mỗi bên.

Dọc theo hai bên thân là 12 đến 13 rãnh sườn kéo dài tận xuống vùng bụng, cùng nếp gấp môi hình bán nguyệt rất đặc trưng. Loài sinh vật này có chiều dài từ 6 đến 20 cm, chưa từng có cá thể nào được ghi nhận vượt qua ngưỡng 30 cm.

Các nhà khoa học vừa phát hiện số lượng lớn con non của loài kỳ giông Tân Cương (Ranodon sibiricus) tại khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia ở Ôn Tuyền, Trung Quốc.

Việc tác giả ví loài vật này sống cùng thời kỳ với khủng long hoàn toàn có cơ sở khoa học. Cụ thể, kỳ giông Tân Cương thuộc phân bộ kỳ giông ẩn mang - một nhánh tiến hóa nguyên thủy nhất của bộ có đuôi, đã bắt đầu phân hóa từ tận kỷ Jura thuộc đại Trung sinh. Trong quá trình kiến tạo của dãy núi Thiên Sơn và núi Alatau, chúng bị cô lập tại các mạch nước ngầm trên núi cao, biến thành những hóa thạch sống hiếm hoi tồn tại đến ngày nay.

Lịch sử phát hiện ra sinh vật này cũng đầy rẫy thăng trầm. Lần đầu tiên chúng được thế giới biết đến là vào năm 1866 bởi học giả người Nga Kessler tại khu vực núi Alatau. Tuy nhiên, phải đến tận năm 1989, giáo sư Vương Tú Linh từ đại học sư phạm Tân Cương mới phát hiện lại dấu tích của chúng tại thung lũng Đông Đô Ô Tô thuộc huyện Ôn Tuyền. Hiện tại, sinh cảnh của chúng bị thu hẹp nghiêm trọng, chỉ còn phân bố rải rác ở vùng núi Alatau, thung lũng núi Tô Lỗ Biệt Trân Đạo và thượng nguồn sông Bác Nhĩ Tháp Lạp.

Kỳ giông Tân Cương là loài lưỡng cư có đuôi duy nhất ở Tân Cương, mang nguồn gen cổ đại phân hóa từ kỷ Jura nhưng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do sinh cảnh thu hẹp và tập tính sinh sản kém hiệu quả.

Nguyên nhân khiến loài sinh vật cổ đại này rơi vào thảm cảnh phần lớn xuất phát từ chính bản năng sinh tồn yếu ớt của chúng. Phương thức sinh sản của kỳ giông Tân Cương vô cùng ngẫu nhiên. Chúng đẻ trứng và thụ tinh ngoài môi trường nước, bỏ mặc những bọc trứng dính trên đá cho tự nhiên định đoạt.

Tỷ lệ nở sau 40 - 46 ngày ấp tự nhiên vốn đã thấp, con non sinh ra còn phải đối mặt với nguy cơ bị chính đồng loại trưởng thành ăn thịt. Sự kết hợp giữa khả năng thích nghi kém, mực nước ngầm suy giảm và các tác động từ biến đổi khí hậu đã từng đẩy số lượng quần thể hoang dã xuống ngưỡng 1.700 cá thể, khiến chúng bị liệt vào danh mục cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ động vật nguy cấp Trung Quốc.

Trung Quốc đã thiết lập khu bảo tồn cấp quốc gia, cấm hoàn toàn con người xâm nhập, đồng thời đầu tư hơn 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 116,09 tỷ đồng) để xây dựng hệ thống ống dẫn nước cứu vãn sinh cảnh.

Đứng trước nguy cơ mất đi một di sản sinh học vô giá, chính phủ Trung Quốc đã có những can thiệp mạnh tay. Khu bảo tồn tại đây đã được nâng cấp lên cấp quốc gia vào năm 2017 với những lệnh cấm nghiêm ngặt nhất. Mọi hoạt động chăn thả gia súc hay xâm nhập của con người đều bị ngăn chặn triệt để bằng hệ thống máy bay không người lái và đội tuần tra ngày đêm.

Không dừng lại ở việc khoanh vùng bảo vệ, ban quản lý còn bạo chi tới hơn 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 116,09 tỷ đồng) để thi công mạng lưới đường ống dẫn nước, cấp cứu cho các mạch nước ngầm đang dần khô cạn. Song song với đó, chiến dịch ấp trứng nhân tạo được triển khai rầm rộ.

Các nhà khoa học thu thập trứng từ tự nhiên, mang về phòng thí nghiệm nuôi dưỡng con non vượt qua giai đoạn một tuổi đầy hiểm nguy rồi mới phóng thích trở lại sinh cảnh.

Các nhà khoa học còn tiến hành thu thập trứng để ấp nhân tạo và nuôi dưỡng con non đến một tuổi trước khi phóng thích về tự nhiên nhằm tối ưu hóa tỷ lệ sống sót. Nhờ hàng loạt biện pháp bảo vệ quyết liệt, quần thể kỳ giông hoang dã đã có dấu hiệu phục hồi tích cực, tăng từ 1.700 lên hơn 3.300 cá thể.

Chính nhờ những mũi nhọn can thiệp đồng bộ này, phép màu đã thực sự xảy ra. Cuộc tổng điều tra quy mô lớn quét qua 2.800 km vuông từ tháng 6 năm 2023 đến hết năm 2024 đã xác nhận quần thể kỳ giông hoang dã phục hồi lên con số hơn 3.300 cá thể. Dù vẫn là một con số vô cùng khiêm tốn, nhưng nó đã thắp lên tia hy vọng rực rỡ, chứng minh rằng khi con người quyết tâm sửa chữa sai lầm, mẹ thiên nhiên vẫn sẵn sàng trao lại sự sống.