Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Thành, thành phố Hohhot, Khu tự trị Nội Mông Cổ đã phê chuẩn lệnh bắt giữ đối với 3 giáo viên mầm non tại một trường mẫu giáo trên địa bàn do có liên quan đến việc ngược đãi trẻ. Tháng 9 vừa qua, nhiều phụ huỵnh đã báo cảnh sát về việc nghi ngờ giáo viên trường mầm non Đỉnh Kỳ Chiêu Quân (DingQiZhaoJun) dùng kim châm con em mình đang theo học tại trường sau khi phát hiện trên đầu, tay chân và lưng các bé có vết đâm nhỏ.



Vết kim đâm trên đầu trẻ. Nguồn Chinanews. Cô Vương – một phụ huynh có con đang theo học tại đây cho biết: “Khi tôi đón, cháu khóc rất nhiều, tâm lý hoang mang lo sợ và nói con không dám nữa, con không dám nữa. Tôi phải vỗ về cháu một hồi lâu rồi cháu mới cho tôi biết là do các cô trông trẻ đánh cháu”. Hiện nhà trường cũng đã ra thông báo khẳng định, nếu có sự việc như vậy xảy ra, nhà trường sẽ chịu trách nhiệm và không thoái thác. Tuy nhiên, theo các phụ huynh khi cơ quan chức năng chưa vào cuộc, nhà trường đã không hề đoái hoài đến các phản ánh của gia đình. Theo thống kê thì hiện có tổng cộng 11 cháu bé có dấu vết nghi bị kim đâm. Việc giáo viên mầm non dùng kim tiêm châm khi trẻ không nghe lời không chỉ lần đầu xuất hiện tại Trung Quốc. Trước đó, năm 2017 cũng xảy ra vụ việc các bé tại một nhà trẻ ở thành phố Bắc Kinh đã bị châm kim và cho uống các viên thuốc không gõ nguồn gốc. Sau đó, Bộ Giáo dục nước này đã buộc phải tiến hành kiểm tra các trường mầm non trên khắp cả nước đồng thời yêu cầu các cơ sở trông trẻ phải tăng thêm số camera giám sát tại nhiều khu vực trong trường./.