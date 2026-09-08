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Trung Quốc ấn tượng khi Su-57E mang tên lửa Monochrome, Carpet và Dan-T

Bạch Dương
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GD&TĐ - Nga đã đưa tiêm kích Su-57E đến Ai Cập cùng với các loại đạn dược chính xác cao nhất dành cho nó và thu hút sự quan tâm lớn từ Trung Quốc.

- Ảnh 1.

Tập đoàn Rostec cho biết họ sẽ trưng bày công khai tiêm kích Su-57E cùng các loại vũ khí đặc biệt tại Triển lãm Hàng không Quốc tế El Alamein 2026, diễn ra từ 8/9 đến 10/9.

Một nhà quan sát quân sự Trung Quốc của trang Sina đã chụp ảnh các loại đạn dược có độ chính xác cao bao gồm tên lửa S-71M Monochrome, S-71K Kover và Dan-T.

Trong suốt triển lãm, Rostec còn trình diễn máy bay Su-57E với các loại tên lửa không đối không tầm ngắn RVV-MD2, tên lửa tầm xa RVV-BD, tên lửa không đối đất Kh-38MLE, và tên lửa hành trình Kh-69, Kh-58USHKE.

- Ảnh 2.

Tên lửa hành trình S-71K Kover tại triển lãm ở Ai Cập.

S-71K Kover là một tên lửa hành trình hàng không của Nga do Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC) phát triển để sử dụng trên tiêm kích Su-57 và trong tương lai, việc tích hợp nó lên máy bay không người lái hạng nặng S-70 Okhotnik đang được xem xét.

Lần đầu tiên tên lửa S-71K được đưa vào sử dụng trong chiến đấu là cuối năm 2025. Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), tầm bay dự kiến của nó lên tới 300km.

S-71K cũng trở thành cơ sở cho một phiên bản cải tiến đó là S-71M Monochrome, được điều chỉnh để phù hợp với các khoang bên trong của máy bay Su-57 và S-70, khác biệt lớn nhất là nó trang bị hệ thống tìm kiếm mục tiêu tự động.

Vào tháng 8/2026, GUR đã báo cáo việc phát hiện chip xử lý NVIDIA Jetson Orin của Mỹ trong S-71M. Sự hiện diện của nó cho thấy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý dữ liệu và điều khiển mà không cần liên lạc bên ngoài liên tục. Đầu đạn của tên lửa là loại nổ mảnh OFAB-250-270 có trọng lượng khoảng 250kg.

- Ảnh 3.

Tên lửa hành trình S-71M Monochrome tại triển lãm ở Ai Cập.

Cuối cùng, Dan-T là một loại tên lửa hành trình giá rẻ mà Nga dự định sản xuất khoảng 10.000 quả mỗi năm.

- Ảnh 4.

Tên lửa hành trình giá rẻ Dan-T tại cuộc triển lãm ở Ai Cập.

Tính đến tháng 8/2026, tên lửa hành trình Dan-T có thể được phóng từ cả mặt đất và trên không.

Việc triển khai có thể được thực hiện từ các máy bay Su-25SM3, Su-30SM, Su-34, Su-57 và trực thăng Mi-28.

Theo Militarnyi
Tags

su-57e

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