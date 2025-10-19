Trung Quốc được cho là đã ký hợp đồng mua 20 máy bay tiếp dầu Il-78 của Nga - một điều khá bất ngờ vì nước này cũng có những chiếc YY-20 tương tự. Tuy nhiên việc không công bố thông tin gì về thỏa thuận này đặt ra câu hỏi liệu Nga có thể "tiêu thụ" hết sản phẩm của mình hay không.

Theo tài liệu rò rỉ từ Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga năm 2023, do nhóm tin tặc Black Mirror công bố, đây là phiên bản cải tiến của Il-78MK-90A, việc giao hàng dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2027 - 2028.

Điều đầu tiên cần đề cập ở đây là chúng ta đang nói về một phiên bản đặc biệt của Trung Quốc, được xác nhận bằng ký hiệu "K" thêm vào tên của chiếc Il-78M-90A mới nhất.

Loại máy bay tiếp dầu nói trên đang được sản xuất dựa trên khung thân vận tải cơ Il-76MD-90A, quá trình chế tạo phương tiện này khá khó khăn và liên tục chậm trễ so với kế hoạch đã công bố.

Trên thực tế, khối lượng giao hàng của nền tảng cơ sở và tin tức về đơn đặt hàng máy bay tiếp dầu năm 2020 cho Liên bang Nga đã đặt ra câu hỏi về tính khả thi của thỏa thuận. Tuy nhiên đó không phải tất cả, bởi vì Trung Quốc đã tự sản xuất máy bay tiếp dầu YY-20 dựa trên máy bay vận tải Y-20 trong hơn một năm qua.

Máy bay tiếp nhiên liệu Il-78M-90A của Không quân Nga.

Đối với Không quân Trung Quốc (PLAAF), cần lưu ý rằng hiện tại chỉ có 17 máy bay tiếp dầu hiện đại đang hoạt động, trong khi phần còn lại của phi đội bao gồm những chiếc H-6U lỗi thời, dựa trên máy bay ném bom chiến lược H-6 từ thập niên 1950, và những chiếc Il-78 mua từ Ukraine. Con số này không đủ để hỗ trợ số lượng máy bay khổng lồ.

Nếu PLAAF muốn nhanh chóng tung lực lượng ra các khu vực xa xôi, họ cần duy trì khả năng tiếp nhiên liệu trên không của riêng mình. Vì vậy nhìn bề ngoài, việc mua thêm máy bay từ Nga là hợp lý, bất chấp việc họ đang tự sản xuất.

Tuy nhiên vẫn chưa có thông tin gì về tiến triển của hợp đồng, nên có thể tổn tại hai khả năng, thứ nhất là thỏa thuận và việc thực hiện đang được giữ bí mật, vì vậy chúng ta sẽ chỉ thấy kết quả qua hình ảnh vệ tinh hoặc ảnh chụp trong tương lai.

Mặt khác, ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thể đang phải trì hoãn việc triển khai. Trung Quốc cũng sẽ đánh giá năng lực sản xuất công nghiệp của mình và sau đó kết luận rằng việc tăng cường nhanh chóng như mong đợi sẽ không khả thi.

Trong mọi trường hợp, nếu không có xác nhận chính thức, vẫn không thể khẳng định liệu việc mua bán này có thực sự diễn ra hay không. Đồng thời chính sự việc đáng quan tâm này cho thấy Bắc Kinh đang cần một số lượng lớn phương tiện chở dầu, điều rõ ràng là cần thiết cho một cuộc xung đột sắp xảy ra.