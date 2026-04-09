Hải quân Trung Quốc đang mở rộng quy mô hạm đội tàu đổ bộ đệm khí thuộc Dự án 12322 Zubr. Theo giới chuyên gia, đây là dấu hiệu cho thấy sự sẵn sàng cho hình thức tác chiến đổ bộ trong tương lai tại khu vực eo biển Đài Loan.

Nếu trước đây có thông tin Trung Quốc đã tự chế tạo 2 chiếc Zubr với tên địa phương là Type 728, thì hiện tại số lượng của chúng đã tăng lên 5 chiếc, thậm chí có thể nhiều hơn nữa.

Theo ấn phẩm chuyên ngành Naval News, việc Trung Quốc sở hữu một hạm đội gồm 10 - 12 tàu đổ bộ Zubr là hoàn toàn khả thi, thậm chí họ có thể dễ dàng đóng thêm trong thời gian ngắn nếu cần thiết.

Cần lưu ý một chi tiết là tờ báo không tiết lộ nguồn tin nào cho biết Trung Quốc đang đóng số lượng lớn các tàu đổ bộ đệm khí hạng nặng Zubr, nên sẽ cần thêm thời gian để xác minh tính chính xác.

Tàu đổ bộ đệm khí Zubr của Hải quân Trung Quốc khi trong quá trình thử nghiệm.

Quay lại quá khứ, việc chế tạo tàu đổ bộ đệm khí Dự án 12322 Zubr cho Trung Quốc vào năm 2008 chính là một trong những hợp đồng lớn nhất của Ukraine ở lĩnh vực phương tiện tác chiến hải quân, với tổng chi phí vào thời điểm đó lên tới 320 triệu USD.

Thỏa thuận quy định việc cung cấp tổng cộng 4 chiếc Zubr cho Trung Quốc, hay nói đúng hơn, còn bao gồm việc hiện đại hóa sâu rộng con tàu, cuối cùng được đặt tên là Type 958 Bison.

Theo điều khoản hợp đồng đã ký kết, 2 tàu đổ bộ đệm khí Zubr đầu tiên được đóng tại Ukraine, trong khi 2 chiếc còn lại do Trung Quốc trực tiếp chế tạo.

Hải quân Trung Quốc nhận tàu đổ bộ đệm khí cỡ lớn Zubr đầu tiên vào năm 2013. Tính đến năm 2021, có thông tin cho biết hợp đồng giữa Ukraine với Trung Quốc về việc đóng những phương tiện này đã hoàn tất.

Các chuyên gia Ukraine khi đó đã đến thăm Trung Quốc để tiến hành những cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với chiếc tàu cuối cùng do họ chế tạo.

Tuy nhiên, Trung Quốc không dừng lại ở 4 chiếc, vào năm 2023, họ đã thiết lập dây chuyền sản xuất bản sao tàu đổ bộ đệm khí Zubr thuộc Dự án 12322 của Liên Xô và đã chế tạo được ít nhất 2 chiếc vào thời điểm đó, nâng tổng số tàu lên 6 chiếc.

Phiên bản tàu đổ bộ đệm khí Zubr của Hải quân Trung Quốc được trang bị trạm radar với cột ăng ten cải tiến, đi kèm thiết bị liên lạc tối tân hơn và nhiều trang thiết bị cứu hộ bổ sung.