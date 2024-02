Trừng phạt giang hồ bảo kê tranh chấp đất

Ngày 31-1, sau 7 ngày xét xử và 2 ngày nghị án, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án 70 bị cáo trong vụ giang hồ nổ súng tranh chấp đất làm 2 người chết, 6 bị thương xảy ra tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.



Đề nghị 1 án tử hình, 3 án chung thân

Theo hồ sơ, xuất phát từ việc được nhờ đo vẽ khu đất tranh chấp tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, khoảng tháng 6-2022, Phạm Anh Hiếu liên hệ Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus, một trùm giang hồ ở Phú Quốc) trợ giúp.

Sau khi "chốt kèo làm đất 4 tỉ đồng", nhận thấy khó hoàn thành việc Hiếu nhờ, Thái huy động thêm nhiều băng nhóm chuyên "bảo kê" tranh chấp đất ở Phú Quốc để cùng hành sự.

Ngày 27-10-2022, Thái cùng hơn 50 giang hồ đi trên nhiều ô tô, mang 3 khẩu súng cùng hung khí đến khu đất tranh chấp thì xảy ra xô xát. Lúc này, Đoàn Thiên Long đi cùng nhóm Thái cầm súng hoa cải bắn 3 phát về phía đối phương làm 2 người chết, 6 người bị thương.

Vụ việc gây chấn động dư luận địa phương vào thời điểm đó. Bộ Công an cử lực lượng vào phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang, Công an TP Phú Quốc phá án. Nhiều đối tượng bị bắt sau khi gây án hoặc lần lượt ra đầu thú.

VKSND tỉnh Kiên Giang truy tố 50 bị cáo tội "Giết người", 13 bị cáo tội "Gây rối trật tự công cộng"; 6 bị cáo tội "Che giấu tội phạm"; 1 bị cáo tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Ngoài ra, có 8 bị cáo trong nhóm tội "Giết người" bị truy tố thêm tội "Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Quá trình xét xử, với nhóm 50 bị cáo phạm tội "Giết người", đại diện VKSND giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị 1 án tử hình và 3 án chung thân. Trong đó, Đoàn Thiên Long, bị đề nghị cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Thời điểm phạm tội, Long 21 tuổi.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Không có án tử hình

Trong buổi tuyên án, chủ tọa nhận định hành vi của bị cáo Long là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo không có động cơ, mục đích để tước đoạt mạng sống của người khác mà do nhận thức pháp luật hạn chế, nghe theo sự dẫn dắt, xúi giục của các đàn anh mà phạm tội.

Bị cáo lần đầu sử dụng súng, không ý thức được hậu quả gây ra. Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, tác động người thân khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo có nhân thân tốt và người thân bị hại tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt… Vì vậy không cần thiết phải cách ly bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Hàng loạt lý do như trên được nêu ra làm cơ sở để HĐXX tuyên mức án chung thân bị cáo Long.

Ngoài hình phạt cho tội "Giết người", Đoàn Thiên Long còn bị tuyên phạt 12 năm tù về tội "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hình phạt là tù chung thân.

Nguyễn Văn Thái và đồng phạm Bùi Đức Ngọc được xác định có vai trò cầm đầu, tổ chức phạm tội nên cùng bị đề nghị mức án chung thân về tội "Giết người".

HĐXX nhận định hành vi của 2 bị cáo này là phạm tội giết người có tổ chức và giết nhiều người. Cũng như bị cáo Long, ranh giới giữa mức án chung thân và tử hình đối với các bị cáo này là rất mong manh. Sở dĩ các bị cáo không bị cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội bởi một phần do khai báo thành khẩn và hối hận sau khi gây án, chủ động khắc phục hậu quả. Đặc biệt là được gia đình bị hại tha thứ, khẩn thiết xin giảm hình phạt. Do vậy, HĐXX tuyên Thái, Ngọc án chung thân. Riêng bị cáo Ngọc còn bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Phạm Anh Hiếu cũng bị đánh giá phạm tội có tính chất tương tự Thái và Ngọc. Tuy nhiên, HĐXX nhận định VKSND đề nghị án chung thân đối với bị cáo có phần nghiêm khắc nên tuyên phạt Hiếu 20 năm tù về tội "Giết người".

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 18 năm tù về các tội "Che giấu tội phạm"; "Gây rối trật tự công cộng"; "Tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Giết người".

Sau khi vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra, cơ quan chức năng mở rộng điều tra và triệt xóa thêm hàng loạt băng nhóm tội phạm liên quan đến bảo kê tranh chấp đất ở Phú Quốc. Nhờ đó, tình trạng giang hồ bảo kê tranh chấp đất ở địa phương này không còn nóng bỏng như trước.