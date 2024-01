"Tú ông" hoảng loạn khi bị công an bắt giữ

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Thái (26 tuổi), trú tại quận Tân Phú, TP HCM có biểu hiện hoạt động môi giới mại dâm trên không gian mạng thông qua các nhóm kín với quy mô rất lớn, thủ đoạn rất tinh vi, hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Nguyễn Hữu Thái cùng các "đào" tại cơ quan công an. Ảnh: Sài Gòn Giải phóng

Báo Công an nhân dân đưa tin, sau quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 17/1, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an địa phương tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn ở quận 1, TP HCM, phát hiện 2 cặp nam, nữ có hành vi mua, bán dâm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Thái, thu giữ đồ vật tài liệu có liên quan như tiền mặt, sổ tiết kiệm và phong toả tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng, 3 điện thoại di động Iphone; đồng thời Thái cũng thừa nhận hành vi môi giới mại dâm cho 2 cặp nam, nữ trên.

Cơ quan Công an xác định số lượng gái bán dâm được Thái môi giới lên đến hàng nghìn lượt; thành phần gái bán dâm rất đa dạng, gồm cả gái bán dâm chuyên nghiệp, sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sỹ, KOL…

Ngoài ra, Thái còn cung cấp gái mại dâm đi sex tour, sugar baby - sugar daddy theo yêu cầu của khách.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) thông tin: "Trong quá trình hoạt động, Nguyễn Hữu Thái khẳng định với các thành viên trong nhóm về việc đường dây do Thái điều hành rất tinh vi và sẽ không bao giờ bị bắt. Do đó, khi trinh sát bắt, Thái đã tỏ ra rất bất ngờ, hoảng loạn, cắn xé không kiểm soát vào tay và người cán bộ trinh sát".

Nguyễn Hữu Thái cắt tiền hoa hồng của gái bán dâm lên tới 40%

Trước đó, báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, thời điểm phá án, công an xác định Thái tham gia tới 200 nhóm kín trong đó có 7 nhóm do Thái tạo lập, quản lý và điều hành với tổng số thành viên của các nhóm này là 65.992.

Tại thời điểm Thái bị bắt, vẫn có nhiều người gửi tiền đến tài khoản của đối tượng để được duyệt tham gia các nhóm kín trên. Theo lời khai của Thái, thành viên tham gia trong các nhóm có ở hầu hết tỉnh, thành trong nước và cả ở nước ngoài.

Số tiền bị công an thu giữ. Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin trên báo SGGP, trên các nhóm kín này, Thái đăng link báo, hình ảnh, tên, mã số, năm sinh, chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng và giá tiền của gái bán dâm để môi giới bán dâm. Mỗi lần thành công, Thái cắt tiền hoa hồng từ 20-40% của gái bán dâm.

Theo lời khai, Thái đã hưởng lợi bất chính từ phí gia nhập của các thành viên và tiền môi giới mại dâm số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Nghị định 15 của Chính phủ quy định về mức về xử phạt hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện. Theo đó, việc đăng tải thông tin liên quan đến hoạt động quảng cáo, môi giới mại dâm trên không gian mạng bị coi là phạm pháp với mức phạt tiền từ 30-50 triệu đồng. Hành vi này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tuỳ vào mức độ vi phạm.