Trúng mùa "kho báu sống" ở đại dương, người dân Đắk Lắk bội thu trước Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán không khí tại cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) trở nên nhộn nhịp từ sáng sớm, khi các thương lái và chủ vựa tập trung thu mua, vận chuyển hàng chục tấn cá ngừ lên bờ.

Theo ghi nhận, vụ cá cuối năm nay được đánh giá vừa "được mùa, được giá". Nhiều tàu đạt sản lượng từ 2 đến 4 tấn mỗi chuyến, cá ngừ đại dương có kích cỡ lớn, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Giá thu mua tại cảng hiện dao động trên 100.000 đồng/kg, giúp ngư dân có nguồn thu đáng kể để trang trải chi phí và lo Tết cho gia đình, thuyền viên.

Theo thống kê của địa phương, đến thời điểm này đã có 117 trong tổng số hơn 650 tàu khai thác cá ngừ đại dương của ngư dân Đắk Lắk trở về bến và hầu hết đều có lãi. Dự kiến, các tàu còn lại sẽ tiếp tục cập cảng và bán cá từ nay đến khoảng ngày 20 tháng Chạp, khép lại một vụ cá cuối năm với nhiều tín hiệu tích cực, mở ra kỳ vọng cho mùa biển mới trong năm tới.

Cá ngừ là một trong những mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, mang về hàng trăm triệu USD mỗi năm, tạo sinh kế cho hàng chục nghìn ngư dân và lao động ven biển. Với mỗi chuyến ra khơi, nhiều tàu có thể thu về doanh thu hàng trăm triệu đồng, giúp ổn định đời sống và tái đầu tư sản xuất.

Bên cạnh đó, thịt cá ngừ giàu protein, omega-3, tốt cho sức khỏe, được ưa chuộng trong nước và quốc tế.