"Mỏ vàng" nào đưa Việt Nam chạm mốc gần 40 tỷ USD, khiến Mỹ chi hơn 17 tỷ USD mỗi năm?

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2025 đạt hơn 39,64 tỷ USD, tăng khoảng 7% so với năm 2024. Riêng trong tháng 12/2025, giá trị xuất khẩu đạt trên 3,65 tỷ USD, tăng gần 23% so với tháng trước đó, cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng rõ nét của toàn ngành trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Hiện nay, sản phẩm dệt may Việt Nam đã có mặt tại 138 thị trường trên thế giới, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó, Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất, với kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam đạt trên 17,88 tỷ USD trong năm 2025, tăng khoảng 10% so với năm trước.

Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ ba thế giới về xuất khẩu dệt may, chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh.

Tuy nhiên, bức tranh phía trước không chỉ toàn gam màu sáng. Các thị trường lớn như EU, Mỹ và Nhật Bản đang ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường, lao động và minh bạch chuỗi cung ứng. Điều này buộc doanh nghiệp Việt Nam phải bước vào một giai đoạn phát triển mới – phát triển bền vững.

"Xanh hóa" để đi đường dài

Một trong những hướng đi trọng tâm của ngành dệt may Việt Nam hiện nay là giảm phát thải và ô nhiễm trong sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái, thay thế nồi hơi than bằng khí tự nhiên hoặc nhiên liệu sinh khối, đồng thời ứng dụng công nghệ nhuộm ít nước, tái sử dụng nước sau xử lý.

Song song đó, việc tuân thủ các bộ tiêu chuẩn hóa chất quốc tế đang trở thành "giấy thông hành" để hàng Việt tiếp cận các nhãn hàng lớn trên thế giới.

Không dừng lại ở sản xuất sạch, ngành dệt may đang từng bước chuyển sang mô hình kinh tế tuần hoàn, với việc sử dụng sợi tái chế, vải tái chế từ chai nhựa, quần áo cũ và phế liệu trong nhà máy. Thiết kế sản phẩm thân thiện môi trường, dễ tái chế cũng dần trở thành xu hướng chủ đạo.

Bên cạnh đó, số hóa và minh bạch chuỗi cung ứng được xem là yêu cầu bắt buộc. Từ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu bằng QR code, blockchain đến công bố báo cáo ESG theo chuẩn quốc tế, các doanh nghiệp buộc phải chứng minh trách nhiệm không chỉ với khách hàng, mà còn với môi trường và người lao động.

Từ "mỏ vàng" đến lợi thế bền vững

Giới chuyên gia nhận định, gần 40 tỷ USD xuất khẩu mỗi năm cho thấy dệt may không chỉ là "mỏ vàng" ngắn hạn, mà còn là nền tảng chiến lược dài hạn của kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, để giữ vững vị thế top 3 và tiếp tục mở rộng thị phần tại các thị trường khó tính, con đường phía trước không nằm ở sản lượng, mà ở chất lượng, tính xanh và giá trị gia tăng.

Khi "xanh hóa" trở thành chuẩn mực toàn cầu, doanh nghiệp nào đi trước trong chuyển đổi bền vững sẽ là người nắm lợi thế, không chỉ giữ được đơn hàng, mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu dệt may Việt Nam trên bản đồ thế giới.