Giống lúa Việt Nam trồng trên đất Cuba tạo kỷ lục: Nông dân nói gì?

Từ mô hình thí điểm trồng lúa với giống Việt Nam, người nông dân địa phương không giấu nổi niềm vui khi chứng kiến năng suất "chưa từng thấy" so với phương thức canh tác truyền thống trước đây.

Theo TTXVN tại La Habana, sau hơn ba tháng triển khai thí điểm mô hình hợp tác giữa Công ty TNHH Agri VMA (Việt Nam) và nông dân Cuba, 16 ha đầu tiên trồng giống lúa CT16 trên tổng quy mô 1.000 ha đã cho kết quả khả quan. Năng suất bình quân đạt trên 7,2 tấn thóc/ha, cao gấp đôi so với mức sản lượng phổ biến trước đây của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Quảng, đại diện phía doanh nghiệp Việt Nam, cho biết dự kiến toàn bộ 1.000 ha khi bước vào thu hoạch trong tháng 5 tới có thể đạt sản lượng trên 10 tấn thóc/ha. Đây được xem là con số ấn tượng đối với một vùng trồng lúa vốn chỉ quen với mức thu hoạch khoảng 3–4 tấn thóc/ha.

Giống lúa của Việt Nam trồng tại Cuba có lương xuất cao.

Thực tế, trước khi mô hình hợp tác được triển khai, sản lượng của nông dân và doanh nghiệp Cuba tại khu vực này chỉ đạt xấp xỉ 3 tấn thóc/ha. Nhờ việc áp dụng giống lúa mới cùng quy trình canh tác, bón phân và chăm sóc theo hướng dẫn của chuyên gia Việt Nam, năng suất đã tăng lên 7–8 tấn thóc/ha ngay trong vụ đầu tiên.

Ông Dago Roberto (nông dân Cuba tham gia mô hình) chia sẻ: "Tôi là một trong những người được chọn để triển khai hợp tác trồng lúa với Việt Nam. Với giống lúa của các bạn, tôi thật sự ngỡ ngàng khi bước vào vụ thu hoạch. Kết quả này khiến nhiều nông dân Cuba phải nhìn và thán phục. Cảm ơn sự hỗ trợ kỹ thuật từ Việt Nam, tôi cảm thấy rất vui" - Thông tin trên TTXVN .

Trong suốt thời gian qua, các chuyên gia Việt Nam đã tập trung hướng dẫn bà con Cuba từ khâu làm đất, bón phân, quản lý nước đến chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Khi nông dân Cuba hiểu và làm đúng quy trình, cây lúa phát triển khỏe, bông dài, hạt chắc, năng suất tăng rõ rệt.

Theo các chuyên gia Việt Nam, mục tiêu lớn hơn của dự án không dừng lại ở vài chục hecta thí điểm mà là tạo ra một mô hình chuẩn để địa phương có thể học hỏi và áp dụng trên diện rộng.

Công ty Agri VMA hiện đang đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và nông nghiệp tại Cuba. Việc hợp tác trồng lúa không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần vào mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực của quốc đảo Caribe này.

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực được Cuba ưu tiên trong "Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030". Trong bối cảnh nhiều khó khăn về nguồn cung lương thực và vật tư nông nghiệp, những mô hình hợp tác hiệu quả với đối tác quốc tế, đặc biệt là Việt Nam – quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất lúa gạo – được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực cho ngành nông nghiệp Cuba.