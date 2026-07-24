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Trúng gói thầu lớn từ Vingroup, một cổ phiếu lập tức "tím lịm"

Dương Ngọc
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Cùng với mức tăng kịch biên độ, thanh khoản của mã này cũng ghi nhận sự bùng nổ rõ rệt.

Trúng gói thầu lớn từ Vingroup, một cổ phiếu lập tức "tím lịm" - Ảnh 1.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/7, cổ phiếu HVH của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (HVC Group) trở thành một trong những tâm điểm chú ý trên sàn HOSE khi bứt phá mạnh mẽ, đóng cửa ở mức giá trần 10.650 đồng/cổ phiếu.

Cùng với mức tăng kịch biên độ, thanh khoản của HVH cũng ghi nhận sự bùng nổ rõ rệt. Lực cầu mua giá trần áp đảo hoàn toàn lượng cung bán ra. Đồng thời, thối lượng khớp lệnh trong phiên đạt gần 600.000 đơn vị, cao gấp gần 4 lần so với mức trung bình 20 phiên gần nhất.

Trúng gói thầu lớn từ Vingroup, một cổ phiếu lập tức "tím lịm" - Ảnh 2.

Sức hút đầy bất ngờ của mã cổ phiếu này xuất phát từ thông tin doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hợp tác với Tập đoàn Vingroup.

Cụ thể, ngày 23/7, HVC Park (thành viên thuộc HVC Group) đã chính thức được lựa chọn làm tổng thầu thi công toàn bộ Tổ hợp khoáng nóng Onsen thuộc dự án Vinhomes Mỹ Lâm (Tuyên Quang) – một trong những quần thể sinh thái, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe quy mô hàng đầu khu vực trung du miền núi phía Bắc do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Vinhomes Mỹ Lâm (tên gọi khác: Vinhomes Spring Town) là khu đô thị sinh thái – chăm sóc sức khỏe suối khoáng, tọa lạc tại phường Mỹ Lâm (tỉnh Tuyên Quang) trên quy mô hơn 540 ha. Dự án do Tập đoàn Vingroup phát triển với tổng mức đầu tư khoảng 18.345 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến gần 20.000 người.

Theo hợp đồng ký kết, HVC Park đảm nhận vai trò tổng thầu thi công toàn bộ hệ thống công nghệ Onsen. Phạm vi công việc bao gồm các hạng mục đặc thù như hệ thống bể Onsen, Jacuzzi, phòng xông trị liệu, sauna, xông tuyết lạnh… cùng nhiều giải pháp công nghệ phục vụ vận hành tổ hợp khoáng nóng. Đây là gói thầu có giá trị lớn, yêu cầu kỹ thuật cao cùng tiến độ triển khai gấp rút.

CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, thi công và lắp đặt thiết bị vui chơi giải trí cao cấp (thiết kế thi công bể bơi, công viên nước, thủy cung, sân trượt băng), đồng thời là đối tác triển khai nhiều dự án cho Tập đoàn Vingroup. Điển hình như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Riverside, VinWonders Phú Quốc, Nha Trang...

Việc nối dài danh mục trúng thầu tại Vinhomes Mỹ Lâm được đánh giá sẽ đảm bảo nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định cho HVC trong giai đoạn tới.﻿

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