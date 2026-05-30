Một chàng trai người Anh từng gây chú ý khi trúng giải vé cào trị giá 100.000 bảng Anh (khoảng 3,5 tỷ đồng) lúc mới 16 tuổi, nhưng sau đó đã đánh mất toàn bộ số tiền và rơi vào vòng lao lý vì ma túy cùng nhiều hành vi phạm pháp khác.

Theo Daily Mail, Jack Tanbini, hiện 30 tuổi, vừa bị tòa án tại Scotland tuyên thêm 15 tháng tù giam liên quan đến một vụ đột nhập và đe dọa cư dân trong căn hộ ở thành phố Dundee xảy ra vào tháng 11/2024.

Hồ sơ vụ án cho thấy Tanbini cùng người bạn Logan Hards đã tìm đến một căn hộ trên phố Watson. Camera an ninh ghi lại cảnh cả hai liên tục đạp mạnh vào cửa ra vào trong khi một phụ nữ bên trong hoảng sợ la hét.

Sau khi không thể phá cửa ngay lập tức, họ rời đi rồi quay lại tiếp tục đột nhập. Theo cáo trạng, hai người đã đe dọa các nạn nhân bằng những lời lẽ như: “Hãy ném tiền ra ngoài cửa sổ, nếu không chúng tôi sẽ kích nổ bom xăng” và “Tôi sẽ giết mẹ của anh”. Sau đó, họ lấy đi một chiếc túi chứa vật phẩm chưa được công bố rồi bỏ trốn.

Cả Tanbini và Hards đều nhận tội đe dọa giết người và đột nhập trộm cắp. Tòa án quận Dundee quyết định cộng thêm 15 tháng tù vào bản án 5 năm hiện có của Tanbini. Trong khi đó, Hards bị tuyên 180 giờ lao động công ích.

Luật sư của Hards cho biết con gái của thân chủ mới chào đời được 3 tuần và việc phải ngồi tù sẽ gây ảnh hưởng lớn đến gia đình, nên tòa đã cân nhắc áp dụng hình phạt không giam giữ.

Cuộc đời của Tanbini từng có bước ngoặt lớn vào năm 2014. Khi đó, trong lúc đang giao hàng, anh mang theo một ít tiền lẻ nhưng bị chủ cửa hàng từ chối nhận. Tanbini quyết định dùng 1 bảng Anh để mua một tấm vé cào và bất ngờ trúng giải thưởng 100.000 bảng Anh.

Sau khi nhận tiền, chàng trai tuổi teen tuyên bố sẽ dùng số tiền này để học lái xe và mua ô tô. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, cuộc sống của anh bắt đầu lao dốc.

Năm 2019, Tanbini bị cảnh sát chặn lại vì lái xe nguy hiểm. Quá trình kiểm tra phát hiện anh ta tàng trữ cần sa trị giá khoảng 1.000 bảng Anh (khoảng 35 triệu đồng). Trước tòa, Tanbini thừa nhận đã không làm việc trong suốt 5 năm và gần như tiêu sạch toàn bộ tiền thưởng, chỉ còn khoảng 2.000 bảng Anh (khoảng 70 triệu đồng) trong tài khoản.

Khi đó, luật sư Jim Caird từng nhấn mạnh thân chủ chưa có tiền án bạo lực và việc lần đầu phải vào tù là cú sốc lớn, đồng thời là “bài học cay đắng” trong cuộc đời.

Tuy nhiên, những rắc rối pháp lý của Tanbini không dừng lại ở đó. Năm 2025, anh tiếp tục bị kết án 5 năm 5 tháng tù giam vì tham gia cung cấp cocaine có giá trị khoảng 150.000 bảng Anh. Với các bản án hiện tại, Tanbini nhiều khả năng sẽ phải ở tù ít nhất đến cuối năm 2029 mới có cơ hội được trả tự do.

