Trung đoàn UAV Ukraine bị xóa sổ trong cuộc tấn công bằng Iskander của Nga

Ngày 7/11, lực lượng vũ trang Nga báo cáo đã thực hiện thành công một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M , nhắm vào trung đoàn UAV Ukraine ở hướng Kramatorsk-Druzhkovka thuộc khu vực Donetsk đang tranh chấp, gây tổn thất nặng về quân số và trang thiết bị.

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video về vụ tấn công, trong đó cho biết: “Sau khi tiến hành trinh sát mục tiêu, các điều khiển viên UAV trinh sát Nga đã quyết định thực hiện cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa chiến thuật-tác chiến Iskander-M”.

Máy bay không người lái đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, với các đòn tấn công UAV của Ukraine từng nhắm sâu vào lãnh thổ Nga, nổi bật nhất là ngày 1/6 khi các UAV gây thiệt hại chưa từng có cho hạm đội máy bay ném bom chiến lược.

Chính vì vậy, các đơn vị UAV Ukraine đã trở thành mục tiêu ưu tiên trong các cuộc phản công của Nga, đặc biệt khi các quan chức phương Tây vẫn khuyến khích Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công kiểu này.

Iskander tấn công mục tiêu tại Ukraine. Ảnh Reporter

Chiến thuật tấn công chính xác bằng Iskander-M

Cuộc tấn công mới diễn ra sau khi giữa tháng 10 xác nhận một vụ đánh bằng Iskander-M vào bãi phóng UAV khác tại Martovoe, đông bắc Ukraine, phá hủy tới 65 UAV lớp Lyuty, bốn xe tải và năm bệ phóng, đồng thời gây khoảng 30 thương vong cho phía Ukraine.

Chưa đầy ba tuần trước đó, hệ thống này từng được sử dụng để phá hủy một trong số ít bệ phóng tên lửa hành trình Neptune của Ukraine.

Các cuộc tấn công bằng Iskander-M tập trung không chỉ vào UAV và hệ thống tên lửa Ukraine, mà còn nhắm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng phục vụ chương trình này. Điển hình là vụ đánh vào bốn cơ sở sản xuất tên lửa giữa tháng 8, khiến chương trình tên lửa đạn đạo Sapsan của Ukraine bị chậm trễ nghiêm trọng. Hệ thống Iskander-M còn được sử dụng để đánh nhiều mục tiêu chiến lược khác, bao gồm các hệ thống MIM-104 Patriot tầm xa, cũng như các khu tập trung binh lực.

Một đơn vị Iskander-M được cho là đã thực hiện một vụ tấn công gần đây vào buổi lễ trao thưởng của Ukraine, tiêu diệt hàng chục binh sĩ tinh nhuệ nhất, gây mất mát không thể bù đắp.

Hệ thống này còn nổi bật trong các cuộc tấn công nhắm tới các đơn vị và cá nhân giá trị cao, chẳng hạn vụ tấn công tháng 1/2024 nhắm vào các lính châu Âu chủ yếu là Pháp tại Ukraine.

Truyền thông Nga đưa tin các nạn nhân là “những chuyên gia được đào tạo bài bản, vận hành các hệ thống vũ khí phức tạp”, khiến nhiều vũ khí tầm xa và uy lực nhất của Ukraine phải tạm thời ngừng hoạt động cho đến khi tìm được chuyên gia thay thế.

Hệ thống tên lửa Iskander-M. Ảnh Amoghavarsha IAS Academy

Hạn chế phòng không Ukraine trước Iskander

Các sĩ quan Ukraine nhiều lần than phiền về khả năng hạn chế của hệ thống phòng không nước này, bao gồm cả MIM-104 Patriot, trong việc chặn các cuộc tấn công của Iskander-M. Những cải tiến gần đây của hệ thống tên lửa Nga đã giảm mạnh tỷ lệ bị đánh chặn, khiến các đòn tấn công trở nên chính xác và nguy hiểm hơn.

Sự kết hợp giữa khả năng tập trung lực lượng, đa dạng mục tiêu và hiệu quả của Iskander-M cho thấy Nga có thể nhắm vào UAV, hệ thống tên lửa và các đơn vị chiến lược của Ukraine một cách nhanh chóng và gây thiệt hại nặng.

Điều này đặt ra thách thức lớn cho Kiev trong việc bảo vệ các trung đoàn UAV , duy trì năng lực tấn công từ xa và đảm bảo sự sống còn của các binh sĩ tinh nhuệ.

Việc các trung đoàn UAV trở thành mục tiêu ưu tiên cho thấy tầm quan trọng của chúng trong chiến tranh hiện đại. Đồng thời, những tổn thất này cũng hé lộ giới hạn phòng thủ của Ukraine trước các hệ thống vũ khí tầm trung và tầm cao chính xác, trong khi Nga vẫn tiếp tục thử nghiệm và cải tiến Iskander-M, từ tăng độ chính xác, tốc độ phản ứng đến khả năng phá hủy mục tiêu có giá trị cao.