Trung đoàn 31 - lá chắn thép đảm bảo an toàn các mục tiêu trọng điểm

Ngày 4/8, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật (25/7/2014 - 25/7/2024) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba.

Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, là đơn vị nòng cốt trong công tác vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu, có chức năng, nhiệm vụ tổ chức lực lượng, trực tiếp vũ trang canh gác, tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật; bảo vệ vận chuyển an toàn các chuyến hàng đặc biệt trong phạm vi cả nước; đấu tranh với các hành vi xâm phạm mục tiêu được giao vũ trang canh gác bảo vệ theo quy định pháp luật.

10 năm nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tại buổi lễ đại diện lãnh đạo Trung đoàn đã đọc diễn văn kỷ niệm, nêu bật những thành quả xuất sắc của đơn vị trong 10 năm qua.

Theo đó, Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), được thành lập ngày 25-7-2014, trên cơ sở tách ra và kế thừa chức năng nhiệm vụ của Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu (thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ - Tổng cục Cảnh sát).

Trải qua 10 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, tiếp bước truyền thống của lực lượng Cảnh sát cơ động, những năm qua cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại khó khăn gian khổ; đoàn kết một lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; kiên trì phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, nghị quyết của Ngành, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao.

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng trong suốt 10 năm qua, đơn vị đã tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu được giao, với gần 1.300 hội nghị lớn, hàng trăm đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hàng ngàn đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại các mục tiêu; hướng dẫn, kiểm soát hàng vạn lượt công dân đến các mục tiêu khiếu kiện đảm bảo trật tự theo đúng quy định.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho CBCS Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật.

Bên cạnh đó, đơn vị đã lãnh đạo làm tốt công tác huấn luyện, tổ chức luyện tập điều lệnh quân sự, võ thuật hàng năm. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, Trung đoàn đều chỉ đạo tổ chức tuyển chọn, huấn luyện, tham gia có chất lượng và đạt kết quả cao ở các khối diễu binh, diễu hành, như dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động; Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Trung đoàn cũng nhiệt tình hưởng ứng, tham gia và đạt thành tích cao các hội thao, hội diễn nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa vui tươi, lành mạnh, bổ ích, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.



Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn luôn chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi đột nhập, xâm hại mục tiêu. Đã có nhiều tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra, nhưng cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn luôn mưu trí, dũng cảm xử lý tốt các vụ việc, đảm bảo an toàn mục tiêu, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Trung đoàn đã tổ chức lực lượng, huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Nhà máy in tiền quốc gia... áp tải bảo vệ an toàn nhiều chuyến hàng vận chuyển các hiện vật, cổ vật tham gia triển lãm quốc tế ở nước ngoài và áp tải đi các địa phương trưng bày; bảo vệ vận chuyển tuyệt đối an toàn trên 10 nghìn chuyến hàng đặc biệt của Nhà nước và của các bộ, ngành với khối lượng hàng trăm nghìn tấn. Trong đó có nhiều chuyến bảo vệ, vận chuyển bằng phương tiện xe lửa với khối lượng, giá trị đặc biệt lớn đi các tỉnh phía Nam và ngược lại.

Có những chuyến hàng phải di chuyển qua nhiều địa bàn có tình hình ANTT diễn biến phức tạp, phải di chuyển trên những cung đường hiểm trở; phải vận chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa bão, lũ lụt, sạt lở bất thường, phải dừng lại nhiều ngày tại khu vực vắng vẻ, heo hút... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao và nhiều tình huống phát sinh bất ngờ khác... Song, với sự nỗ lực, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, trong bất cứ tình huống nào, hoàn cảnh nào, Trung đoàn cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Trung đoàn 31 trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Với những thành tích xuất sắc, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập, tập thể Trung đoàn 31 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, đất nước ta đã hội nhập rất sâu rộng nên có những thời cơ, thách thức đan xen; nhiệm vụ bảo vệ ANTT của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSCĐ, CSBV mục tiêu nói riêng hết sức nặng nề.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 31 phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng; thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ; chủ động xây dựng, thực hành các phương án bảo vệ mục tiêu không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Luôn đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, quyết tâm xây dựng Trung đoàn 31 thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Kế thừa và phát huy truyền thống lực lượng CSCĐ anh hùng; tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 31 hôm nay và mai sau sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang; luôn thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời căn dặn, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng CAND, đó là: "Gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon; chỉ biết còn Đảng là còn mình, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"…