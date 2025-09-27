Trung bình nhà miền Tây: Rộng muốn tiền đình, thiết kế mỗi chỗ 1 kiểu, xin phép hỏi gia chủ làm gì mà giàu thế!

Không phải đẹp kiểu xé truyện bước ra, nhưng những ngôi nhà ở miền Tây lại luôn có sức hút riêng biệt: vừa độc đáo bắt mắt vừa gần gũi thân thuộc, toát lên nét duyên của một tổ ấm đúng nghĩa. Chính vì lý do này mà những màn house tour nhà miền Tây luôn dễ dàng "viral" trên MXH, điển hình phải kể đến đoạn video dài vỏn vẹn 24 giây nhưng nhanh chóng thu về cả triệu lượt xem. Ngay từ giây đầu tiên netizen đã nhận ra cái "chất" miền Tây của căn nhà bởi sự đối lập thú vị: không gian rộng thênh thang nhưng thiết kế lại mang phong cách "thập cẩm", không khu vực nào ăn nhập với khu vực nào.

TikTok @mycaybanhmi

Bước vào nhà, ấn tượng đầu tiên là không gian siêu rộng, được thiết kế theo tông trắng tối giản cùng phần trần khung thép hộp lợp tôn. Thế nhưng, đi sâu vào bên trong lại hiện ra một "concept" hoàn toàn khác với phần trần gỗ được xây cao hơn. Bên cạnh đó, sàn nhà cũng được lát nửa gạch trơn - nửa gạch hoa văn, không hề có sự đồng điệu. Đồ đạc siêu nhiều và được bày biện ở các góc, nhìn đâu cũng thấy đậm chất gu nhà cửa của người miền Tây.

Tiếp tục bước vào một căn phòng khác, gam màu chủ đạo từ trắng đã nhanh chóng chuyển sang nâu gỗ trầm ấm. Nhưng chỉ cần đi xuyên qua, bất ngờ thay, lại mở ra một không gian phủ kín tông xanh mát mắt. Vẫn như thường lệ, đặc trưng dễ nhận ra ở nhà miền Tây là sự rộng rãi đến choáng ngợp, vừa thoáng đãng vừa toát lên sự "giàu ngầm" của gia chủ.