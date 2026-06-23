Trưng bày Quy hoạch Thủ đô 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội để người dân tham quan

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm sẽ được triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội để đón tiếp các đoàn khách, Nhân dân, chuyên gia, nhà đầu tư đến tham quan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký công văn đôn đốc triển khai phương án trưng bày, kế hoạch triển khai và phân công trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ triển lãm, công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm .

Theo đó, UBND thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về hạng mục thiết kế, thi công trưng bày triển lãm, công bố quy hoạch tại tầng 4 - Bảo tàng Hà Nội và các hạng mục còn lại triển khai từ các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có dự án trên địa bàn để thu thập hồ sơ, bản vẽ, mô hình, video để tổng hợp và lên phương án trưng bày. Đơn vị này chịu trách nhiệm về nội dung mang tính pháp lý của toàn bộ dữ liệu, ranh giới, sơ đồ không gian quy hoạch được hiển thị tại triển lãm.

Hà Nội sẽ trưng bày Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại tại tầng 4 - Bảo tàng Hà Nội.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao xây dựng kế hoạch, khẩn trương tổ chức triển khai nội dung triển lãm phục vụ công tác công bố quy hoạch đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của thành phố; nghiên cứu xây dựng phương án trưng bày tận dụng không gian sẵn có của Bảo tàng, tránh lãng phí; có thể kế thừa sử dụng lại một số bản vẽ, hiện vật, mô hình, video trong giai đoạn xây dựng Cung Quy hoạch thành phố Hà Nội.

Cơ quan này cũng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và dự toán thiết kế, thi công trưng bày triển lãm, công bố quy hoạch tại tầng 4 - Bảo tàng Hà Nội; cử cán bộ chuyên môn phối hợp xây dựng nội dung thuyết minh và trực tiếp tập huấn hướng dẫn viên cho Bảo tàng Hà Nội phục vụ đón tiếp các đoàn khách tham quan.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ nghiệm thu dự án Bảo tàng Hà Nội giai đoạn 2 (phần nội dung trưng bày).

Thành phố giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng là chủ đầu tư thực hiện dự án “Cải tạo xây dựng không gian Bảo tàng Hà Nội kết hợp Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch của Thành phố”; phối hợp Bảo tàng Hà Nội tổ chức triển khai ngay trong giai đoạn trưng bày triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô (đối với các nội dung chi cho công tác thuê thiết bị trình chiếu: màn hình Led, máy chiếu…).

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Bảo tàng Hà Nội chuẩn bị, bàn giao mặt bằng đáp ứng các yêu cầu về nội dung triển lãm và công bố quy hoạch; phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn, vận hành mở cửa đón tiếp các đoàn khách, Nhân dân, chuyên gia và các nhà đầu tư đến tham quan triển lãm.

Cơ quan này được giao chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc sau khi kết thúc triển lãm sự kiện, tổ chức sắp xếp, định hình lại toàn bộ phần không gian trưng bày thường trực của Bảo tàng Hà Nội, đảm bảo theo đúng thiết kế tổng thể Trung tâm triển lãm quy hoạch Thủ đô dài hạn đã được UBND thành phố phê duyệt.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tham gia đề xuất nội dung trưng bày, rà soát nội dung bản vẽ, video liên quan; phối hợp triển khai trưng bày, đồ họa, video, mô hình; chuẩn hóa và bàn giao toàn bộ dữ liệu số, các file phối cảnh 3D kiến trúc cảnh quan của Đồ án quy hoạch tổng thể Thủ đô cho Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc) và đơn vị tư vấn công nghệ để triển khai thiết kế hình ảnh, video đảm bảo tiến độ.

Bảo tàng Hà Nội (đơn vị cung cấp và tiếp quản mặt bằng) phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố khảo sát hiện trạng mặt bằng (khu vực sảnh, tầng hầm và tầng 4), bàn giao tài liệu, mô hình hiện có để phục vụ cải tạo, nâng cấp, lắp đặt thiết bị kỹ thuật.

Thành phố giao Bảo tàng Hà Nội tiếp quản toàn bộ hạ tầng công nghệ, mô hình sa bàn 4D Mapping và hệ thống tư liệu triển lãm sau khi kết thúc hội nghị để quản lý, vận hành và khai thác trưng bày lâu dài.

Trong điều kiện thời gian cấp bách, UBND TP Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư lớn đang tham gia triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các Sở, ban, ngành triển khai các nhiệm vụ nêu trên.

Các đơn vị này được khuyến khích tham gia phần việc gia công vách, chế tác sa bàn, sản xuất phim 3D Mapping, phim VR, cung cấp tài liệu, phim diễn họa phối cảnh hoặc đề xuất các mô hình khu đô thị tiêu biểu, công trình kiến trúc thời kỳ mới phù hợp.