Trump Mobile xác nhận cơ sở dữ liệu liên quan đến T1 Phone bị lộ, nhưng doanh nghiệp cho biết vẫn đang cân nhắc có cần thông báo chính thức cho khách hàng bị ảnh hưởng hay không.

Trước đó trong tuần, một báo cáo cho biết T1 Phone vừa mở đặt sớm đã bị liên kết với một vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn, trong đó có thông tin cá nhân của những khách hàng đầu tiên, bao gồm cả người đã đặt cọc 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) để giữ suất mua thiết bị.

Trao đổi với TechCrunch, Trump Mobile nói sự việc xuất phát từ một nhà cung cấp nền tảng bên thứ ba - nhiều khả năng là một đơn vị vận hành dịch vụ mạng di động - đang đứng sau “một số hoạt động” của Trump Mobile. Theo người phát ngôn, hệ thống mạng, các hệ thống nội bộ và hạ tầng của Trump Mobile không bị xâm nhập.

Tuy vậy, Trump Mobile đồng thời cho biết doanh nghiệp vẫn đang đánh giá xem có cần liên hệ và thông báo cho những khách hàng bị ảnh hưởng hay không. Thông tin bị lộ được mô tả gồm họ tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nhận hàng, số điện thoại di động và mã định danh đơn đặt hàng T1 Phone.

Bài viết gốc nhận xét cách xử lý thông tin của Trump Mobile gây tranh cãi, khi doanh nghiệp bị cho là né tránh trách nhiệm, làm mờ thông tin và đẩy nguyên nhân sang phía khác trong bối cảnh dữ liệu của khách hàng đã xuất hiện trên mạng. Nội dung cũng nhắc đến việc người mua đặt trước đáng lẽ cần nhận được thông báo trực tiếp từ Trump Mobile sớm hơn, thay vì phải chờ đến khi doanh nghiệp thừa nhận sự việc.

Vụ việc tiếp tục phủ bóng lên màn ra mắt được mô tả là “lỗi hẹn” của T1 Phone. Bài viết cho rằng thiết bị này có nhiều điểm tương đồng với HTC U24 Pro và được cài sẵn app Truth Social. Về trải nghiệm dùng hàng ngày, T1 Phone được nhắc đến với màn hình 6,78 inch, camera chính 50MP kèm camera selfie, pin 5.000mAh, bộ nhớ trong 512GB và cổng tai nghe 3,5mm.

Giá bán quảng bá của T1 Phone được nêu là 499 USD (khoảng 13,1 triệu đồng). Bài viết cũng đặt vụ rò rỉ dữ liệu trong bối cảnh Trump Mobile là thương hiệu mang tên một tổng thống Mỹ đương nhiệm, từ đó cho rằng cách xử lý khủng hoảng truyền thông và trách nhiệm bảo mật với dữ liệu khách hàng cần được làm rõ hơn.