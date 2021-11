Trùm đường dây cờ bạc nghìn tỉ tặng vợ siêu xe: Tan cơn mơ hoa...

Tiền nhiều không buồn đếm

Trong đường dây gần 20 đối tượng vừa bị công an quận Nam Từ Liêm khởi tố bị can về các tội "tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", cầm đầu là một đối tượng chưa tốt nghiệp đại học, mới chỉ kinh qua lớp học lớt phớt về công nghệ tầm 6 tháng, nhưng tổ chức hoạt động kín kẽ và đã thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ. Anh ta là Nguyễn Minh Thành, SN 1989, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội.

Nguyễn Minh Thành và bộ sưu tập xe.

Thành nảy sinh ý định tổ chức cờ bạc qua mạng từ năm 2020, khi chứng kiến bạn bè, những người xung quanh tham gia rất nhiều trò chơi đỏ đen trên mạng. Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game, sau đó thuê người cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm games bài, lấy tên là “SOCVIP” và thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Đầu năm 2020, game bài “SOCVIP” chính thức hoạt động, sau đổi tên thành “SUMVIP”, Thành mở thêm một game bài mới đặt tên là “VUACLUB”. Ban đầu, nhóm của anh ta chỉ có 6 người, trong đó hai người quản lý về cloud (nền tảng), 2 người quản lý server (máy chủ) và 1 người quản lý đại lý cấp dưới, còn Thành với vai trò như "chủ tịch" điều hành chung.

Vì tạo ra sân chơi nên nhóm của Thành có thể can thiệp bằng công nghệ để cho ra kết quả theo ý muốn, tức là họ muốn cho ai thắng là thắng, ai thua là thua. Đây là cách mà các đường dây cờ bạc khác rất hay áp dụng, vì thế nên dân cờ bạc chuyên nghiệp có câu "cờ bạc đãi tay mới", chẳng qua là những kẻ tạo ra sân chơi thả cần cho những người mới chơi câu được nhiều cá, đợi đến khi họ say mồi, chúng sẽ can thiệp để những con bạc mới thành con bạc cũ và khi đã ngập sâu thì những con bạc khát nước không dễ gì thoát ra được, lại phải tìm cách quay quắt tiền để nộp vào chơi tiếp.

Tuy nhiên, Thành đặt ra quy tắc cho nhóm là không can thiệp mà sẽ để cho các con bạc tự sát phạt "xanh chín" với nhau, còn anh ta và những kẻ tay chân chỉ đứng giữa ăn "phế". Vì thế, những người tham gia cảm thấy sân chơi của Thành rất uy tín, người nọ rỉ tai người kia, số lượng tài khoản đăng ký chơi mỗi lúc một đông.

Ở bất kỳ đâu, ngồi bất cứ chỗ nào, quán cà phê, quán trà đá, ngồi trong nhà, trong công sở, trong lớp học, trên xe bus... cũng có thể tham gia được trò tài xỉu, xóc đĩa, tiến lên, liêng, xâm... qua mạng nên là số lượng người chơi phải nói là nhiều vô kể. Nếu thắng, người chơi sẽ liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền. Đó chính là lý do lợi nhuận của nhóm Thành thu được cũng nhiều không đếm xuể. Thậm chí có những kẻ dưới trướng Thành rút tiền ra vô tội vạ mà "chủ tịch" cũng không hề hay biết.

Hình thức chơi rất đơn giản, mỗi người tham gia tạo tài khoản, nạp tiền thật mua tiền ảo với số lượng không giới hạn. Dòng tiền người chơi nạp qua thẻ viễn thông, Thành giao cho một đối tượng chuyển vào sim điện thoại rồi bán cho khách để thu tiền mặt. Nhóm của Thành sẽ nhận phần trăm trên số lần người chơi tham gia. Thành được nhận 45%, còn lại cắt cho các nhóm bên dưới lần lượt là 15% và 10%.

Với số tiền nạp qua ví điện tử, Thành chuyển thành các mã rút tiền với hạn mức mỗi mã là 10 triệu đồng. Đàn em của Thành sẽ làm nhiệm vụ đi rút tiền tại các cây ATM. Và vì tiền về không kiểm soát được, những kẻ đi rút tiền nhiều khi cũng biển thủ mà "chủ tịch" không hề hay biết. Thống kê sơ bộ cho thấy, Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc.

Khi quà tặng thành tang vật vụ án

Kể cả lúc mới bị bắt cho đến bây giờ, khi đã bị tạm giam được nửa tháng, Nguyễn Minh Thành luôn tỏ ra ăn năn, hối hận. Những kẻ bị bắt cùng đường dây của anh ta cũng thế. Rất nhiều người tốt nghiệp đại học, toàn những trường danh giá, trong đó có một người nếu không bị bắt thì tháng 11 này là lấy vợ. Anh ta ngậm ngùi cho biết, mình là người được Thành thuê chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, không biết anh ta thiếu hiểu biết pháp luật hay cố tình tỏ ra ngây ngô khi nghĩ rằng, chỉ chạy quảng cáo thì không phạm tội.

Số tiền thu giữ của đường dây cờ bạc.

Thành đã có vợ con và cách đây mấy tháng đã từng tặng vợ siêu xe Porsche khiến dân tình một phen nháo nhác, nhất là các cô gái tỏ ra ghen tị với người vợ "có phúc" của Thành. Giờ này trong vòng lao lý, anh ta mới thấy tiếc một gia đình êm ấm với người vợ đẹp, đứa con thơ, mà khi còn quay cuồng trong cơn bão tiền, anh ta không hề nhận thấy đó là mới là giá trị đích thực của đời mình. Vợ của anh ta không hề kém cạnh, cô này là hot girl quê Hải Dương, cách đây mấy năm cũng nổi tiếng trên mạng với biệt danh "hot girl rửa bát".

Theo lời khai của Thành thì vợ con cũng như người thân của anh ta không biết những việc phạm pháp mình làm. Tuy nhiên, đó chỉ là lời khai một phía từ anh ta, và nếu có thế thật thì kể cũng lạ, một người không có nghề nghiệp gì bỗng dưng mua siêu xe, mà không chỉ một chiếc, tiện tay dắt vài chiếc chơi, mua nhà chục tỉ, tiền tiêu như nước mà lại không có người thân nào đặt dấu hỏi nghi ngờ cũng là điều khó hiểu.

Những tháng đầu "start up", lợi nhuận mà nhóm Thành thu được không nhiều, chỉ tầm 100 triệu mỗi tháng. Nhưng khi mở rộng quy mô hoạt động với số lượng trợ thủ giúp việc nhiều hơn thì hai game bài “SUMVIP” và “VUACLUB” đã đem lại lợi nhuận khủng khiếp cho nhóm này. Tổ chức hoạt động của "chủ tịch" rất kín kẽ, Thành hầu như không để bất cứ máy móc liên quan đến cờ bạc ở nhà mình, toàn bộ phần mềm quản lý được cài đặt trên điện thoại, mọi thông tin sẽ được nhắn tin trực tiếp vào điện thoại cá nhân của Thành để anh ta theo dõi điều hành.

Tự dưng có một số tiền khủng đổ xuống đầu, Thành cũng như nhóm của anh ta "bối rối". Với những kẻ lọc lõi, chúng sẽ biết rửa tiền hoặc kín đáo đầu tư vào những tài sản chìm, đằng này, nhóm của Thành đồng loạt tậu siêu xe, mà chủ nhân toàn những kẻ vừa ngoài 20, xấp xỉ 30 tuổi, mặt búng ra sữa. Khi bắt giữ nhóm này, Công an quận Nam Từ Liêm đã thu giữ tổng cộng 13 chiếc siêu xe, toàn thương hiệu nổi tiếng như Mercedes-Benz AMG G63,... trong đó không thể không nhắc tới siêu xe Porsche mà Thành đã tặng vợ gây xôn xao mạng cách đây mấy tháng, giờ cũng trở thành tang vật của vụ án. Cư dân mạng nói vui với nhau, Công an quận Nam Từ Liêm giúp họ rửa "mối nhục" đàn ông. Trước đây, họ chỉ biết cắn răng khi những bà vợ, những cô người yêu của họ đồng loạt "rụng trứng" trước màn tặng xe khét lẹt của "chủ tịch". Giờ chắc chắn chị em đồng loạt "quay xe" với "chủ tịch" này khi biết siêu xe là do số tiền vi phạm pháp luật mà có.

13 siêu xe, hơn 9,3 tỷ đồng tiền mặt, 20.000 USD, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng, 10 tỉ đồng trong các tài khoản ngân hàng, 6 căn hộ hạng sang... là tài sản ban đầu của các đối tượng bị thu giữ và kê biên, cho thấy lợi nhuận khủng khiếp từ đường dây cờ bạc mạng này đem lại lớn như nào. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi Thành cho biết, tiền đổ về nhiều quá đến nỗi chính anh ta cũng không kiểm soát được, nhiều khi những kẻ dưới trướng đi rút hàng trăm triệu anh ta cũng không biết.

Nguồn tin Công an quận Nam Từ Liêm nắm được về đường dây này từ tháng 7-2021 nên đã lập chuyên án đấu tranh. 5h sáng 18/8/2021, một tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn Thành, SN 1999 và Hoàng Văn Trọng, SN 2004, cả hai đều đang trú tại Phú Thượng, Tây Hồ. Tại thời điểm kiểm tra, hai đối tượng này mang theo 800 triệu đồng, nhưng không chứng minh được nguồn gốc số tiền, vì vậy cả hai đã bị đưa về Công an quận Nam Từ Liêm để đấu tranh làm rõ. Cả hai khai nhận, vừa đi rút tiền tại các cây ATM, và việc lựa chọn thời điểm rút tiền vào nửa đêm hoặc sáng sớm là để tránh bị phát hiện.

Từ lời khai của hai đối tượng này, Công an quận Nam Từ Liêm đã lần lượt tóm gọn cả nhóm. Theo lời khai của kẻ cầm đầu, Thành lập ra 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của hai game bài, phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Chỉ với 2 game bài này nhưng có tới 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch khoảng 1.500 tỷ đồng. Một số đối tượng trong đường dây đã kịp tẩu tán nhiều tang vật xuống sông Đáy, khiến lực lượng tham gia phá án rất vất vả.

Những kẻ có học khi phạm tội đôi khi cũng thể hiện sự "có học" rất "đáng yêu". Một kẻ trong nhóm nói rằng, các anh chị khi viết báo thì đừng viết bọn em thu lợi 1.500 tỉ, mà đấy là tiền giao dịch. Còn nếu thu lợi 1.500 tỉ thì tức là số tiền giao dịch phải lên đến mấy trăm nghìn tỉ. Kể như, những lý lẽ thấu đáo ấy được áp dụng ngay khi bắt tay vào con đường phạm tội thì có thể họ đã chẳng ra nông nỗi này!?