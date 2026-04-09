Trùm Điền Quân lặn lội đi thăm đồng nghiệp cũ, nghe nói thẳng: "Tôi ngột ngạt, thấy sợ lắm rồi"

Gần đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân một thời là Khương Dừa đã về Long An để thăm nhà diễn viên Tiết Cương. Cả hai đã cùng chia sẻ và giãi bày tâm sự về cuộc sống.

Diễn viên Tiết Cương tên thật là Mai Ngọc Cương, sinh năm 1973 tại Long An. Anh khởi nghiệp từ sân khấu kịch và được khán giả biết đến rộng rãi qua các chương trình hài. Sau này, anh không ngừng ghi dấu ấn với nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh.

Ngoài diễn xuất, Tiết Cương còn tham gia làm MC, đạo diễn tiểu phẩm và hoạt động trên nền tảng YouTube. Năm 2022, anh kết hôn với bà xã Ngọc Thưởng, kém 26 tuổi. Tháng 5/2025, nam diễn viên đón con trai đầu lòng.

Hiện Tiết Cương đã tạm rời bỏ TP.HCM để về quê sinh sống êm đềm bên vợ con.

Trong video mới đây, Tiết Cương nói: "Cũng phải 4, 5 năm rồi tôi mới gặp lại Khương Dừa, từ đợt sau dịch tới giờ.”

Anh chia sẻ mình là người gốc Long An, sau này gia đình bán nhà lên TP.HCM ở. Gần đây, anh mới tự mua đất ở khu này, xây nhà rồi đưa vợ con về.

“Tôi thích ở đây vì vắng vẻ, yên tĩnh, chiều chiều tôi cho con đi dạo mát lắm. Ở TP.HCM đông đúc, ngột ngạt quá, tôi mệt rồi. Tôi sống một nửa đời người là 35 năm ở TP.HCM, đến giờ thì chính thức sợ chốn đô thành, phồn hoa đô hội. Tôi sợ lắm rồi vì quá ngột ngạt”, anh cho biết. “Nhiều lúc tôi đi show tầm chiều chiều 4 - 5 giờ mà mệt mỏi. Trời ơi, mọi thứ mệt mỏi, ngột ngạt. Tới khi về đây, tôi thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Với lại ở đây cũng gần thành phố, không phải quá xa.”

Tiết Cương cho biết, từ khi ở đây, khi nào có show thì anh chạy xe lên thành phố rồi lại tự chạy xe về, mất chừng hơn một tiếng. Ngày nào không có show thì anh ở nhà trông con, đôi khi tự xây sửa nhà, trồng cây, chăm sóc vườn tược.

Trước đây, Tiết Cương cũng từng tâm sự về lí do anh quyết định làm Youtube cũng có liên quan tới Khương Dừa. Anh nói: "Vào khoảng tháng 7 năm 2020, tôi có đi quay một game show thì tình cờ gặp đạo diễn Khương Dừa bên Điền Quân. Khương Dừa đang làm đạo diễn cho game show đó. Tôi đang ngồi thì Khương Dừa đi vào và thốt lên ‘Anh Tiết Cương, em thích anh lắm, em hay xem hài của anh’.

Sau khi phỏng vấn tôi một clip để phát lên Youtube, Khương Dừa hỏi tôi đã có kênh Youtube riêng chưa. Tôi bảo chưa có nhưng cũng đang muốn làm. Sở dĩ tôi muốn làm kênh Youtube vì thời điểm đó phim ảnh cũng bớt đi và sân khấu đóng cửa hết vì nhiều lý do như làm ăn thất thu, xu hướng xã hội thay đổi, người ta chỉ thích cầm điện thoại, không đến sân khấu xem kịch như xưa nữa.

Tôi không có show, cũng không biết làm gì để sống, cũng nghĩ tới việc làm Youtube nhưng không biết làm thế nào, về đề tài gì. Tôi còn không biết cách mở tài khoản. Nói chung là tôi bị mông lung lắm, không biết cách làm, làm ra sao. Tôi không phải dân công nghệ.

Khương Dừa nghe vậy liền bảo để Khương Dừa cho người qua hỗ trợ tôi. Tôi đồng ý luôn, cảm ơn Khương Dừa. Tôi cứ nghĩ Khương Dừa nói cho vui thôi, ai ngờ ngày hôm sau có người bên Khương Dừa gọi điện cho tôi để hỗ trợ.”

Nhờ sự hỗ trợ đó, Tiết Cương bắt đầu làm Youtube. Có thời điểm anh sở hữu tới ba kênh Youtube, trong đó có kênh Youtube lớn nhất lên tới gần 300 nghìn người theo dõi, chuyên về review xe cổ.

