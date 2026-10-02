HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trục xuất 9 người nước ngoài vượt biên trái phép vào Việt Nam

Hoàng Nam - Hoài Nam
|

Tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trao trả, trục xuất 9 công dân Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này bị phát hiện khi đang tìm cách vào Việt Nam để tìm việc làm tại TP Hồ Chí Minh.

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, đơn vị vừa phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) tổ chức trao trả, trục xuất 9 công dân Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, tại thôn A Bung, xã La Lay, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Nghèo (SN 1987, trú thôn A Bung) điều khiển phương tiện chở 2 công dân Lào không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Văn Nghèo, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7 công dân Lào. Những người này đều không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

- Ảnh 1.

Các đối tượng bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép về Việt Nam. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị)

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay tạm giữ Hồ Thị Khanh (SN 1996, trú thôn Cân Tôm, xã A Lưới 5, thành phố Huế) và Hồ Thị A Út (SN 1989, trú thôn A Bung, xã La Lay) để làm rõ vai trò liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đưa, dẫn 9 công dân Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích tìm việc làm tại TP Hồ Chí Minh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã khởi tố vụ án về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”; đồng thời bàn giao Hồ Thị Khanh, Hồ Văn Nghèo và Hồ Thị A Út cho Cơ quan An ninh điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đối với 9 công dân Lào, cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh”, đồng thời áp dụng hình thức trục xuất và trao trả về nước.

Tags

Quảng Trị

La Lay

trục xuất

nhập cảnh trái phép

Bộ đội biên phòng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại