Trực tiếp Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội

Thời báo VTV |

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam vào sáng 6/4.

Sau Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI họp riêng về công tác nhân sự, trong đó sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XVI.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, sau đó bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội.

Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên họp thứ Nhất để xem xét, quyết định số lượng, phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Ủy ban của Quốc hội và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

