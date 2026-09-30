Trực thăng Tiger bị Ukraine loại ngay trước ngày chuyển giao

Ukraine đã rút lại yêu cầu mua trực thăng tấn công Eurocopter Tiger từ Australia ngay trước khi chúng được chuyển giao.

Trực thăng Eurocopter Tiger của Australia.

Thông tin bất ngờ được hãng Defense Express dẫn lời Đại sứ Ukraine tại Australia, Vasyl Myroshnychenko, cho biết.

Quyết định được Ukraine đưa ra sau khi xem xét toàn bộ các yếu tố. Những yếu tố đó bao gồm chi phí mỗi giờ bay, sự sẵn có của phụ tùng thay thế, tình trạng kỹ thuật của máy bay trực thăng và các câu hỏi liên quan đến cấu hình dự kiến của chúng.

Nói cách khác, mặc dù Australia sẵn sàng chuyển giao trực thăng Tiger, Ukraine khẳng định sẽ tốt hơn khi xem xét các lựa chọn khác để tăng cường lực lượng không quân lục quân của mình.

Mặc dù thiết bị được cung cấp miễn phí như một phần viện trợ quân sự, nhưng nó vẫn phải được vận hành, bảo dưỡng và duy trì trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Việc đào tạo phi công và nhân viên kỹ thuật vận hành trực thăng cũng rất cần thiết. Do đó, việc lựa chọn trực thăng đáp ứng tốt hơn nhu cầu và khả năng của Lực lượng Quốc phòng Ukraine là điều hợp lý.

Giới chuyên gia cho rằng sẽ chẳng có ích gì nếu sở hữu máy bay và thiết bị mà chúng chỉ nằm im tại căn cứ và không thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Đó là lý do tại sao quá trình lựa chọn cần được tiếp cận một cách toàn diện.

Tại Australia, trực thăng Tiger đang được loại bỏ dần chính vì chi phí vận hành cao và khó khăn trong việc duy trì khả năng sẵn sàng hoạt động.

Đức cũng gặp phải những vấn đề tương tự với loại trực thăng này, chúng đã bị đình chỉ hoạt động trong một thời gian trước khi quyết định loại bỏ chúng được đưa ra.

Thông tin về khả năng giao trực thăng Eurocopter Tiger cho Ukraine lần đầu tiên xuất hiện vào đầu năm 2024, và đến năm 2025, có thông tin cho rằng Chính phủ Australia đang đánh giá tính khả thi và sự cần thiết của việc giao hàng này.

Trước đó, chuyên trang quân sự Militarnyi cho biết những chiếc Tiger đầu tiên sẽ được Australia chuyển giao cho Ukraine vào ngày 30/9.

Tuy nhiên, cuối cùng phía Ukraine đã quyết định chọn một phương án khác. Như một phương án thay thế, Không quân Lục quân Ukraine đã coi trực thăng đa dụng UH-60 Black Hawk là xương sống của phi đội tương lai của mình.

Ngoài ra, công ty Bell của Mỹ đã thành lập một công ty con tại Ukraine để cung cấp các loại trực thăng đa dụng UH-1Y Venom và trực thăng tấn công AH-1Z Viper, bao gồm cả khả năng sản xuất nội địa.

Trực thăng tấn công Tiger được phát triển dựa trên trực thăng Eurocopter Tiger HAP của Pháp, trang bị pháo 30-781 cỡ 30mm ở mũi, kính ngắm trên nóc buồng lái và khả năng gắn các cụm tên lửa hoặc rocket dưới cánh.

Trong biên chế của quân đội Australia, những chiếc trực thăng Tiger đã tích hợp tên lửa AGM-114 Hellfire do Mỹ sản xuất.