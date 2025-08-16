Trực thăng săn ngầm Ka-28 tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tầm hoạt động 980km, mang 2,2 tấn vũ khí

Những ngày này, tại sân bay của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954, không khí luyện tập cho lễ diễu binh trên biển kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra sôi nổi, khẩn trương.

Từ sáng sớm, các tổ kỹ thuật đã bắt tay vào kiểm tra, bảo dưỡng kỹ lưỡng từng chi tiết khí tài. Những chiếc trực thăng săn ngầm Ka-28 nối tiếp nhau lăn bánh ra đường băng, động cơ rền vang trước khi cất cánh, thực hiện đội hình bay huấn luyện trên bầu trời xanh Cam Ranh (Khánh Hòa), tạo nên bầu không khí hừng hực khí thế, báo Quân đội Nhân dân đưa tin.

Trực thăng săn ngầm Ka-28 luyện tập nhiệm vụ A80. Ảnh: Báo QĐND

Đại tá Vương Đăng Nam, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 cho báo trên biết, từ đầu tháng 7, đơn vị đã triển khai huấn luyện bay biên đội với phương châm “Khẩn trương, nghiêm túc, an toàn”. Công tác chuẩn bị được thực hiện đồng bộ, từ con người, phương tiện, khí tài đến cơ sở vật chất bảo đảm.

Việc tham gia diễu binh trên biển không chỉ góp phần vào thành công của ngày hội lớn của dân tộc, mà còn khẳng định vị thế, sức mạnh và sự trưởng thành vượt bậc của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 trong đội hình Quân chủng Hải quân và Quân đội nhân dân Việt Nam. Thành quả này là kết quả của quá trình rèn luyện, phấn đấu bền bỉ, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân.

Vậy những chiếc trực thăng săn ngầm Ka-28 có gì đặc biệt?

Theo báo Hải quân Việt Nam, hiện nay, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 là nơi khai thác, vận hành các dòng máy bay hiện đại được trang bị cho Hải quân Nhân dân Việt Nam, trong đó có trực thăng săn ngầm Ka-28. Những chiếc Ka-28 có nhiệm vụ trinh sát trên biển, dò tìm và tiêu diệt tàu ngầm đối phương. Chúng cũng được trang bị cho hai tàu hộ vệ tên lửa (mỗi tàu chở được một chiếc).

Tờ An ninh Thủ đô cho biết, trực thăng săn ngầm Ka-28 là dòng máy bay chuyên dụng được trang bị nhiều tính năng hiện đại, phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm. Ka-28 sử dụng động cơ Lyulka AL-37FU với công suất 1.660 kW, cho bán kính chiến đấu 200 km, tầm hoạt động tối đa đạt 980 km và tốc độ bay 270 km/h. Máy bay có trần bay 5 km, rotor đường kính 17,2 m, chiều dài thân 17 m, trọng lượng cất cánh tối đa 11,5 tấn, trong đó tải trọng vũ khí lên tới 2,2 tấn.

Trực thăng Ka-28 được trang bị cho tàu hộ vệ tên lửa 011-Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Báo Kiến Thức

Ka-28 được tích hợp radar E801M có khả năng theo dõi đồng thời 40 mục tiêu trên không hoặc trên biển. Với các máy bay tiêm kích có diện tích phản xạ hiệu dụng khoảng 1,8 m², radar này có thể phát hiện chính xác từ cự ly 110 – 135 km. Hệ thống vũ khí của Ka-28 gồm bom chùm PLAB 250-120, bom chống ngầm OMAB và ngư lôi chống ngầm UMGT-1 Orlan cỡ 533 mm, giúp trực thăng đảm nhiệm tốt vai trò tấn công các mục tiêu dưới mặt nước.

Thông thường, các loại trực thăng trên thế giới đều mang vũ khí trong khoang thân hoặc bên hông, tuy nhiên Ka-28 còn có khả năng treo vũ khí ở đuôi máy bay. Đây là khả năng mang bom "độc lạ" chưa từng thấy của dòng trực thăng săn ngầm danh tiếng này, báo Thanh Niên cho biết.

Trực thăng Ka-28 hạ cánh xuống Tàu hộ vệ tên lửa 011-Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Hải quân Việt Nam



Trong khi các trực thăng khác phải trang bị thêm thuyền phao, áo phao để khi hạ cánh trên biển thì Ka-28 được trang bị áo phao riêng cho máy bay để nổi trên mặt nước trong tình huống khẩn cấp. Phía khoang sau của Ka-28 có thuyền bằng cao su được gói lại. Sĩ quan dẫn đường 2 có nhiệm vụ đẩy thuyền, giật dây bơm hơi để nhảy xuống biển khi có tình huống phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển.

Việc dùng cơ cấu cánh quạt đồng trục giúp loại bỏ hoàn toàn cánh quạt đuôi, qua đó giảm tiếng ồn và kích thước bề ngang máy bay. Ngoài ra, nó giúp cho trực thăng có độ cơ động và linh hoạt cao hơn. Và vì không có cánh quạt đuôi nên loại trực thăng này không ngại gió thổi ngang, có thể cất hạ cánh trong mọi điều kiện thời tiết.