Tàu ngầm Kilo của QĐND Việt Nam diễu binh trên biển dịp 2/9: Sở hữu tên lửa Klub-S, 6 ống phóng ngư lôi

Những ngày này, tại Cam Ranh (Khánh Hòa), lực lượng diễu binh trên biển nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đang bước vào giai đoạn tập trung luyện các nội dung như chào cờ tàu; vận động đội hình, hợp hình; nghi lễ diễu binh tàu trên biển giữ đúng cự ly, khoảng cách quy định.

Lực lượng hải quân gồm tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm,.. đã tổ chức hợp luyện lần 3 để chuẩn bị diễu binh dịp 2/9. Nguồn: Truyền hình QPVN

Màn diễu binh lực lượng vũ trang trên biển sẽ được phát trực tiếp về Quảng trường Ba Đình và qua truyền hình để phục vụ người dân sáng 2/9. Theo Quân chủng Hải quân, đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ hải quân thể hiện tinh thần thi đua, khát vọng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong đó, lực lượng, phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt, với sự tham gia của tàu ngầm Kilo 636. Theo báo Quân đội nhân dân, tàu ngầm là loại phương tiện chiến đấu hiện đại được ví như “hố đen đại dương”, đã làm tăng sức mạnh và vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.



Tàu ngầm Kilo 636 tham gia luyện tập diễu binh trên biển. Nguồn: Truyền hình QPVN

Tàu ngầm “Hố đen đại dương” Kilo 636 có gì đặc biệt?

Tháng 12/ 2009, Việt Nam lần đầu tiên ký hợp đồng mua của Nga 6 tàu ngầm lớp Kilo. Việc mua tàu Kilo và lữ đoàn tàu ngầm hiện đại đầu tiên ra đời năm 2013 được đánh giá là mở ra trang sử mới trong lịch sử phát triển của Hải quân Việt Nam.

Hiện nay, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 (Quân chủng Hải quân) có nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện làm chủ 6 tàu ngầm Kilo. Việt Nam đã đặt tên 6 con tàu gắn với các thành phố lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tàu ngầm mang tên 182 - Hà Nội. Ảnh: VGP

Theo báo Nhân dân, tàu ngầm Kilo 636 có chiều dài 73,8 m, rộng 9,9 m và cao 6,5 m. Tàu sử dụng động cơ diesel-điện với công suất 5.900 mã lực (4.400 kW). Khi nổi, tàu có lượng giãn nước 2.350 tấn, còn khi lặn lên đến 4.000 tấn.

Khi di chuyển trên mặt nước, tàu đạt tốc độ 22,2 km/h; khi lặn, tốc độ tối đa có thể lên tới 35,1 km/h với độ sâu hoạt động khoảng 300 m. Tàu có thể dự trữ hành trình tới 45 ngày, cho phép thực hiện các nhiệm vụ kéo dài trên biển.

Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi đường kính 533 mm. Song vũ khí uy lực nhất là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Klub-S. Tổ hợp này gồm ít nhất 5 mẫu tên lửa khác nhau, giúp chỉ huy tàu ngầm lựa chọn linh hoạt vũ khí trong tác chiến, báo VnExpress cho biết.

Cán bộ, thủy thủ tàu Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân tham gia huấn luyện thoát hiểm trên biển. Ảnh: Báo QĐND

Kilo 636 vận hành tốt trong vùng biển nông, có khả năng di chuyển ở gần khu vực đáy biển hơn các loại tàu ngầm tấn công khác. Nhờ công nghệ hiện đại làm giảm đáng kể độ ồn cho lớp Kilo, tàu ngầm có khả năng “tàng hình” trước các thiết bị định vị thủy âm (sonar) hiện đại, ẩn mình tốt hơn trong lòng biển để tiếp cận đội tàu nổi của địch và tấn công trước khi bị phát hiện.

Tổng thể, Kilo 636.3 là một tàu ngầm tấn công mạnh mẽ, vừa có khả năng tàng hình cao, vừa được trang bị các loại vũ khí hiện đại, thích hợp cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và tác chiến chống hạm – chống ngầm hiệu quả.